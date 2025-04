Flagra: novo Onix básico terá farol halógeno e pode só ser híbrido Compacto exibe calotas e deve manter motor 1 litro aspirado com 82cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h40 ) twitter

Nesta semana o novo Chevrolet Onix voltou a ser flagrado em testes, mas ainda todo camuflado. O que chama a atenção é a presença das calotas plásticas e do farol do tipo halógeno, indicando que se trata de uma versão de entrada.

O flagra foi publicado na página Placa Verde do Instagram e revela que a GM segue testando novidades para toda a linha.

Mantendo a linha original do Onix, a GM deve fazer ajustes na motorização que seguirá com o propulsor Ecotec 1 litro de 78/82cv e 10kgfm de torque.

Há mais chances da versão de entrada aspirada não contar com o sistema híbrido leve que deve estar presente apenas no modelo turbinado que já recebeu também sistema de injeção direta de combustível e teve a potência elevada para 121cv.

No design a traseira também pode ter um novo arranjo visual das lanternas. Não há imagens do interior, mas o modelo deve seguir a tendência da marca, que é colocar duas amplas telas, assim como aconteceu com a Spin, S10 e Equinox.

Vale lembrar que os modelos são fabricados em Gravataí, no Rio Grande do Sul, que recebeu investimento de R$ 1,2 bilhão, que também será destinado para fazer um SUV compacto com motorização híbrida leve.

