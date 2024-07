‌



Flagra revela formas finais do Citroën C3 Basalt FCA_FAN_BRAZIL/REPRODUÇÃO

A página FCA Fan Brazil divulgou uma foto que mostra as formas finais do SUv cupê Basalt. A publicação traz informações importantes sobre o novo modelo da Citroën ao afirmar que o lançamento será feito em agosto. A Stellantis não confirmou a informação.



As formas finais do carro estão bem próximas das imagens reveladas pela Citroën no prierkroo semestre. O SUV compacto feito sobre a plataforma CMP já teve a produção iniciada en Porto Real no Rio de Janeiro.

Flagra revela formas finais do Citroën C3 Basalt FCA_FAN_BRAZIL/REPRODUÇÃO





Ao que tudo indica o C3 Basalt terá itens inéditos como ar condicionado digital, a chance de oferecer de mais airbags, melhorias em itens como chave presencial e partida por botão são alguns itens esperados.



Outra especulação é que o Basalt seja oferecido também com opção do motor 1.0 Firefly tal qual o C3 hatch em opções de entrada com preço mais acessível. As versões mais completas terão motor T200 1.0 turbo de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático do tipo CVT.