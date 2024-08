Ford alcança melhor resultado de vendas em três anos Ranger fica na vice-liderança do segmento e puxa alta nas vendas da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

Graças à picape Ranger a Ford alcançou o melhor resultado em vendas desde 2021 no mercado brasileiro. Em julho a marca vendeu 4.279 unidades com um acumulado de 23.968 unidades, um crescimento de 68% comparado ao mesmo período do ano passado.

Maverick Hybrid 2033 chega ao Brasil e promete consumo de pick-up diesel Ford/Divulgação

A Ford admite que a picape Ranger é responsável em grande parte pelos resultados. As vendas da picape importada subiram 58% neste ano onde ocupa a vice-liderança em vendas à frente da Chevrolet S10. Em julho o Bronco Sport teve 271 unidades vendidas e no acumulado do ano foram 170% de crescimento com 1.336 unidades entregues.

Ford Maverick tem 5,07 metros de comprimento

“Em sete meses, o Bronco Sport já vendeu mais do que o ano passado inteiro”, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede de Distribuição da Ford. “É um veículo que oferece uma combinação única, um 4x4 de verdade para enfrentar terrenos off-road sem abrir mão do requinte e versatilidade de uso na cidade.”

Ford Bronco Sport foi lançado neste ano no Brasil

Já a picape compacta Maverick teve 309 unidades vendidas em julho e 1.747 unidades entregues no semestre, crescimento de 90% em relação ao mesmo período de 2023.

FORD MAVERICK HYBRID: a pick-up que faz 18km/l com motor 194cv mas VALE a pena pagar TUDO ISSO? VEJA O VÍDEO!