Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marca também anunciou a divisão Ford Performance que propõe novidades como kits de performance e personalização para os clientes da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2024 - 19h33 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

A Ford aproveitou o Festival Interlagos para apresentar grandes novidades para o mercado brasileiro, especialmente no segmento de picapes. Durante o evento, a montadora revelou a reestilização da F-150, a F-150 Raptor e, pela primeira vez no Brasil, a F-150 Lightning elétrica. Também anunciou a divisão Ford Performance que propõe novidades como kits de performance e personalização para os clientes da marca.

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

O estande atraiu o público para ver de perto o Mustang em sua nova geração. Além do esportivo a linha F-150 estava no estande da Ford. Na área externa a marca promove testes drive com a linha de picapes Ranger.

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

F-150 Lightning

A F-150 Lightning, que representa a entrada da Ford no segmento de picapes elétricas, traz uma série de inovações tecnológicas e de design. Além de seu painel totalmente digital e configurável com uma tela de 12,0″, ela conta com o sistema SYNC 4A, que inclui uma tela de 15,5″ e controle de voz integrado ao Amazon Alexa. Um dos destaques é o sistema Pro Power Onboard, que permite à picape funcionar como uma fonte de energia capaz de alimentar eletrodomésticos, ferramentas e outros equipamentos por até três dias. Apesar de não ter confirmação oficial de venda no Brasil, a apresentação da Lightning indica um possível futuro lançamento no país.

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

Reestilização da F-150

A versão reestilizada da F-150 Lariat também foi apresentada e deve chegar ao mercado brasileiro em breve. A picape conta com atualizações de design e tecnologias que visam manter o modelo competitivo e alinhado com as tendências globais da marca.

Publicidade

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

Ford Performance

Outra grande novidade foi o anúncio da “Ford Performance”, uma divisão dedicada a veículos e experiências de alto desempenho. Esta divisão permitirá que os consumidores brasileiros adquiram kits de personalização e desempenho, como um kit que pode elevar a potência da F-150 para 700 cv.

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

Antonio Baltar Jr, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford, reforçou o compromisso da marca com o desempenho e a exclusividade, destacando os planos de expansão da Ford Performance no Brasil.

Publicidade

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

“A Ford Performance é hoje a divisão responsável por levar adiante esse legado vitorioso, trazendo veículos e experiências exclusivas que combinam alto desempenho, estilo de vida e emoção”, afirmou Antonio Baltar Jr, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford.

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

A Ford anunciou durante o Festival Interlagos o lançamento da “Ford Performance”, para o grande público presente a grande novidade da marca está na linha de pickups. Pela primeira vez no país foram mostradas ao público a F-150 reestilizada, a F-150 Raptor e também a F-150 Lightning elétrica.

Publicidade

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

A F-150 Lightning bem como a reestilização da picape trazem design com nova linguagem de forma mais alinhada. Porém além da tração há muitas muitas mudanças entre as duas.

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

A F-150 Lightning tem um novo painel totalmente digital e configurável com tela de 12,0″, sistema aprimorado SYNC 4A com tela de 15,5″ e controle de voz ou integração com o Amazon Alexa. Além disso há o sistema Pro Power Onboard que transforma a utilitária em uma grande fonte de energia para a alimentação de instrumentos como eletrodomésticos e de entretenimento, ferramentas e utensílios por até três dias.

Ford anuncia divisão Performance e mostra nova linha F-150 em Interlagos Marcos Camargo Jr. 09.08.2024.

A Ford ainda não confirma a F-150 Lightning por aqui mas há indícios para que a marca venda sua picape elétrica aqui no futuro. A marca também exibe a reestilização da F-150 Lariat que certamente será lançada por aqui nos próximos meses.

POR QUE A NOVA FORD F-150 é GASOLINA V8 e não diesel? VEJA O VÍDEO!