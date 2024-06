Alto contraste

Ford Bronco: testamos o concorrente do Wrangler que pode vir ao Brasil

A Ford tem uma boa resposta nas mãos para ocupar o espaço do Jeep Wrangler. Depois de vender o Bronco Sport a marca norteamericana deve lançar por aqui o Bronco, um SUV parrudo equipado com motor V6 e tração 4x4. O R7-Autos Carros viu de perto a novidade na cor Azul Velocity que não está confirmada para o Brasil mas certamente está no radar da Ford para um possível lançamento do Bronco por aqui.

Embora use o nome Bronco Sport, se trata de um novo carro a começar pela estrutura. O motor não é um 2.0 mas sim o 2.7 V6 Ecoboost Biturbo com 334cv e 56kgfm de torque controlado por um câmbio automático de dez velocidades.

A suspensão do Bronco é independente nas quatro rodas e usa amortecedores Fox de competição Hoss 3.0.

O Ford Bronco traz características que reforçam seu perfil off road. Tem estribo, teto e portas desmontáveis em três partes, para choques de ferro, ganchos de reboque e outros atributos. Falando em off road o ângulo de entrada é de 43,2° enquanto de saída é de 37° e o ângulo central de 26°. Na ficha técnica o Bronco mede 4,82m comprimento, 2,95m de entre-eixos,, 1,93 m de largura e 1,91m de altura com distância do solo de 29,2 cm.

Com tração 4x4 o Bronco vem com sistema seletor de terrenos GOAT tal como no Bronco em 7 modos de condução: Normal, ECO, Sport, Escorregadio, Barro, Areia e Baja de off road mais extremo. Entre os atributos tem bloqueio de diferencial traseiro e dianteiro e barra estabilizadora em cada eixo.

Entre as tecnologias de condução o Bronco tem controle de Cruzeiro adaptativo, câmeras 360°, frenagem e alerta de frenagem automáticos, manutenção do carro na faixa, alertas de segurança e alerta de direção evasiva entre o outros que devem estrear no Ford Bronco se de fato for confirmado no Brasil.

Na versão mostrada o sistema de som é premium com oito falantes, tela de 8 polegadas e multimídia com sistema Ford Sync com sistema de câmeras integrais. Estes itens serão testados depois assim que a Ford confirmar o pacote do Bronco que deve ser vendido no Brasil.

Primeiro contato

Tivemos um acesso rápido ao Ford Bronco em um circuito off road fechado nos arredores de Buenos Aires na cidade de Pilar.

Foi possível testar pela primeira vez o sistema e tração 4x4 chamando a atenção pela grande capacidade de inclinação, saída de obstáculos e controle de tração ao longo do caminho. Em baixa velocidade não foi possível avaliar os mais de 300cv do motor 2,7 litros Ecoboost que acelera com força e controle a depender dos modos escolhidos do sistema GOAT.

O foco do Ford Bronco é tirar clientes do Jeep Wrangler que tem público cativo no Brasil e geralmente tem versões especiais esgotadas e fila de espera.

