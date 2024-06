Ford Bronco Wildtrack chega à Argentina mas preço assusta

Alto contraste

Ford Bronco: testamos o concorrente do Wrangler que pode vir ao Brasil

Há algumas semanas a Ford organizou um evento na Argentina onde mostrou a fábrica de General Pacheco e a nova linha de produção de motores, anunciou a F-150 reestilizada e também mostrou o Bronco para os jornalistas brasileiros. Porém enquanto esperamos a Ford oficializar o lançamento do Bronco por aqui os argentinos já poderão encomendar o SUV 4x4. Porém o preço é bem elevado: 148,7 milhões de pesos o que equivale a cerca de R$ 900 mil.

Isso porque a Argentina cobra impostos ainda mais pesados sobre os automóveis (ainda mais que o Brasil) e por isso os veículos são tão caros. Nos Estados Unidos o preço médio do Bronco é de US$ 60 mil, cerca de R$ 320 mil em valores convertidos.

A versão argentina deve ser a mesma que no futuro chegará ao Brasil, a Wildtrack. O motor é o 2.7 V6 biturbo EcoBoost com 334 cv de potência e 57,3 kgfm de torque máximo associado ao câmbio automático de 10 marchas e tração 4x4. O conjunto tem suspensão dimensionada para uso off road com amortecedores Fox, molas de longo curso e controle de modos de condução.

Os pneus de 35″ são aro 17, há controle eletrônico de carroceria e outros itens tecnológicos combinados com suspensão em alumínio na dianteira, alta capacidade de submersão e itens para uma aventura fora de estrada. Por dentro o Bronco tem painel de 8 polegadas, sistema Ford Sync4 c com multimídia de 12 polegadas e GPS, som B&O com 10 alto-falantes além de pacote completo de assistência à condução.

Agora para os fãs da linha off road fica a expectativa de quando teremos o anúncio do Bronco por aqui.





