Ford cancela SUV grande e elétrico e vai lançar modelo híbrido Marca também informou que está adiando a produção da próxima geração de picapes elétricas Autos Carros|Marcos Camargo Jr 22/08/2024 - 09h00



Mustang Mach-E já é vendido no mercado brasileiro - Foto: Felipe Salomão Felipe Salomão 15.06.2023

A Ford anunciou oficialmente que o projeto de um SUV grande nos padrões norte-americanos com motor elétrico está cancelado. Em seu lugar a marca irá produzir um novo produto híbrido.

Nova Ford F-150 elétrica tem autonomia de 500km e transforma pick-up em fonte “portátil” - Foto: Ford/Divulgação Ford/Reprodução

Além do cancelamento do SUV, a Ford também informou que está adiando a produção da próxima geração de picapes elétricas, construídas na plataforma T3. Esse projeto de picape seria a sucessora da F-150 Lightning que é feita sobre a plataforma da F-150 mas com motor elétrico. A Ford refez seus planos e a previsão de lançamento ficou para o final de 2027.

Mustang Mach E - Foto: Ford/Divulgação Ford Divulgação

Com isso a Ford confirma o foco nos veículos híbridos para futuros modelos desse tipo. Não há um cronograma definido, mas a declaração da Ford menciona a expectativa de “eficiência revolucionária, benefícios de desempenho e redução de emissões em comparação com veículos movidos exclusivamente a gasolina, além de estender a autonomia do veículo em viagens em relação aos veículos puramente elétricos.”

Ford F-150 Lightning chega na metade do ano que vem com preço inicial de US$ 39.974 - Foto: Ford/Divulgação

Mas isso não significa que a Ford irá desistir dos modelos elétricos embora tenha admitido perder dinheiro em vários modelos. A marca prometeu evoluir seus atuais veículos elétricos como o Mustang Mach-E e a F-150 Lightning. A empresa também planeja iniciar a produção de uma van comercial de próxima geração em 2026, em sua fábrica em Ohio.

Foto: Ford/Divulgação Foto: Ford/Divulgação

A Ford também mencionou que a mudança terá um custo estimado em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões). Em termos de gastos gerais, a Ford reduzirá seus gastos anuais com EVs de 40% para 30%. No final das contas, a Ford acredita que essas mudanças ajudarão a empresa a construir um negócio de veículos elétricos mais lucrativo no futuro.

