Ford Capri volta à Europa como SUV elétrico: veja as fotos

A Ford acaba de divulgar as primeiras imagens oficiais do SUV cupê Capri. Este é um nome muito conhecido do público europeu uma vez que a primeira geração do esportivo foi lançada em 1968 e foi produzida até 1986. A grande curiosidade é que este lançamento da Ford é feito com base na plataforma MEB projetada pela Volkswagen.

As formas do carro já eram conhecidas em imagens renderizadas e agora fica um pouco mais claro o seu posicionamento de mercado. O novo Ford Capri elétrico irá ocupar uma posição intermediária Entre os modelos da marca no velho continente.

As primeiras imagens internas mostram um perfil de um cross over bastante minimalista com um painel digital pequeno à frente do volante, multimídia com 14,6 polegadas com ajuste de ângulo e visibilidade além de alguns porta objetos.

Também nas imagens internas podemos ver que o Ford Capri contará com itens como aquecimento e resfriamento do volante e dos bancos, assentos com massagem e memória, Climatização de duas zonas Além de um pacote completo de itens de assistência à condução Como alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, sensores de estacionamento e frenagem autônoma.

A plataforma do Ford Ka é a conhecida MEB onde são feitos veículos como o ID.4 e ID.5 que tem o mesmo porte do Capri. Ele terá duas versões: uma com 282cv e motor traseiro com 77kwh de bateria e 0-100km/h em 6,4s com cerca de 590km de autonomia e também dupla motorização de 335cv e 79kwh de baterias com 0-100km/h em 5,3s com autonomia.

O Ford Capri foi desenvolvido com foco no mercado norte-americano, mas deverá ser vendido também nos Estados Unidos e contornar a dificuldade da marca em emplacar carros elétricos de volume. A ideia é começar justamente pela Europa com o Ford Capri, onde os modelos elétricos são mais bem aceitos do que na terra Natal da Ford.

