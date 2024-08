Ford confirma F-150 2025 reestilizada: veja o preço Picape manteve o tradicional motor V8 5.0 litros de 405 cv e a versão Lariat Black tem acabamento escurecido que caiu nas graças do público Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2024 - 10h15 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

A Ford F-150 2025, lançada inicialmente no começo de 2023, apresenta uma atualização significativa em seu design e agora está disponível nas versões Lariat e Lariat Black, com preço de R$ 519.990. A picape de grande porte mantém o tradicional motor V8 5.0 litros de 405 cv. De olho no crescente nicho de picapes de luxo com motor V8 a gasolina, a Ford atende seu público e traz a nova F-150 apresentada há pouco tempo no Brasil.

Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

Visualmente, a Ford F-150 Lariat tem um desenho clássico com peças cromadas que pouco mudou em seu maior mercado. A Lariat Black conta com acabamento escurecido em preto brilhante. A dianteira traz uma nova grade frontal com duas barras centrais; o farol conta com uma nova assinatura luminosa no formato de “F” e um para-choque renovado. A logomarca vem com um novo oval, sendo que na configuração Lariat Black os tons são em preto.

Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

Na lateral, a Lariat tem todos os detalhes cromados, enquanto a Lariat Black tem detalhes em preto brilhante. As rodas de 20 polegadas são cromadas na Lariat e preto brilhante na Lariat Black. A traseira recebe novos desenhos nas lanternas e escapamento duplo na Lariat Black. Já a Lariat tem acabamento cromado e escapamento lateral. A tampa da caçamba conta com tecnologia de multiacesso, facilitando o acesso ao permitir a abertura lateral parcial.

Equipamentos

Por dentro, a Ford F-150 apresenta um novo acabamento no painel. Assim como o exterior, a configuração Lariat tem tons terrosos e cromados, enquanto a Lariat Black possui cromado escurecido e fosco, além de tons em preto e cinza. A picape vem com painel digital de 12 polegadas e sistema multimídia de 12 polegadas com SYNC 4 e conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Inclui também sistema de som B&O com 14 alto-falantes, câmera de ré de 360 graus, head-up display, compartimento com chave sob o banco traseiro, caçamba com protetor spray-in de alta durabilidade, nicho com trava, iluminação de LED, tomada de 110V, entre outros.

‌



Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

A Ford F-150 ainda conta com piloto automático adaptativo com stop & go, assistente de manutenção e centralização de faixa, assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestres, assistente de manobras evasivas, assistente de descida, assistente em cruzamentos, monitoramento de ponto cego com cobertura de reboque, câmera traseira com detecção de objetos, farol alto automático, sensor de carga e sete modos de condução, entre outros.

Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

O cliente poderá escolher as cores vermelho Zadar, cinza Torres, cinza Avalanche, preto Vesúvio, branco Nur e azul Mônaco na hora da compra.

‌



Motorização e capacidade de carga

Sob o capô, a Ford F-150 vem equipada com o motor Coyote V8 5.0 litros, que entrega 405 cv e 56,7 kgfm de torque. A picape vai de zero a 100 km/h em apenas 7,1 segundos, com peso/potência de 5,89 kg/cv. A transmissão é automática de 10 velocidades e a tração é 4x4, com opções high, low ou automática, além de ter bloqueio do diferencial eletrônico.

Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

A Ford F-150 ainda conta com um tanque estendido de 136 litros, o que permite rodar até 1.000 km. O consumo é de 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. Ademais, a picape tem capacidade de reboque de 3.492 kg, capacidade de carga de 834 kg e volume da caçamba de 1.370 litros.

‌



Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

Acessórios

A Ford F-150 ainda pode ser equipada com acessórios como capota marítima de lona, capota elétrica, ponteira e chicote elétrico do engate de reboque, santantônio em preto e cromado, caixa organizadora, extensor de caçamba, divisor de caçamba, barraca de camping e manta para suporte de bicicleta.

Fotos: R7-Autos Carros Fotos: R7-Autos Carros

Preço das rivais

Atualmente, o mercado de picapes brasileiro tem crescido, com diversos concorrentes. A Ram 1500 é a mais barata, com preço a partir de R$ 494.900, seguida pela Chevrolet Silverado, com valor de R$ 537.850.

POR QUE A NOVA FORD F-150 é GASOLINA V8 e não diesel? VEJA O VÍDEO!