Ford confirma nova F-150 no Brasil ainda em 2024

A Ford anunciou hoje que as novidades apresentadas no final do ano passado para a linha da picape full size F-150 também estarão disponíveis para os consumidores do Brasil. A picape fica mais equipada e completa além de receber novidades visuais. A Ford, no entanto, não disse quais serão as versões oferecidas por aqui nem o preço.

Ford F-150 teve atualizações (Marcos Camargo Jr) Picape ganha atualizações visuais e de conteúdo (na imagem versão XLT 2024)

Na reestilização da linha 2024 a F-150 sofreu um redesenho nos farois que ficaram mais angulosos e “quadrados” além de uma revisão na grade e novos para-choques.

Na traseira, muda a assinatura das lanternas com novo arranjo interno e há opção do Pro Acess, que é uma abertura lateral da tampa facilitando a entrada e colocação de objetos na ampla caçamba.

Com o Pro Owner Outlet também é possível alimentar eletrônicos e equipamentos como uma geladeira portátil, televisão e banco de baterias com potência de 2, 2,4 e 7,2kw de energia elétrica.

A linha 2024 da Ford F-150 também trouxe novos assistentes de trailer (Pro Trailer), novo head up display de 12 polegadas sobre o para-brisa entre outras novidades.

A Ford usou como exemplo uma F-150 XLT que estava fechada durante o anúncio. Isso porque em breve a marca deverá anunciar as versões que serão vendidas no mercado brasileiro e por hora não temos o detalhe das versões que serão vendidas por aqui.

Nos Estados Unidos a F-150 sofreu melhorias nos motores V8 5,2 litros Supercharger, bem como nas versões Raptor 3,5 biturbo bem como a Raptor R. O motor V8 5,0 litros sem em linha diferente da RAM 1500 que está deixando de usar um motor com essa capacidade. Os norteamericanos podem comprar também o 3,3 litros V6 flex, 2,7 litros V6 biturbo vendido também com conjunto híbrido. Em breve a Ford irá detalhar os preços e versões da F-150 2024 que já deve vir como modelo 2025 para o mercado nacional

