Ford deve lançar F-150 reestilizada nas versões Lariat e Raptor Versão Lariat deve continuar assim como a esportiva que pode ter até 720cv Autos Carros|Marcos Camargo Jr 14/08/2024 - 09h00



A Ford mostrou em Interlagos a F-150 Lariat reestilizada mas não confirmou nada sobre as novas versões da picape de luxo. Porém nas redes sociais um vídeo institucional traz sinais de que as versões escolhidas para a continuidade da F-150 são justamente a Lariat e a esportiva Raptor.

A Ford F-150 Lariat reestilizada trará várias atualizações em relação à versão atual seguindo o padrão à venda nos Estados Unidos. As mudanças visuais incluem uma nova grade, abertura lateral da caçamba, faróis com um arranjo de iluminação revisado, rodas com um layout renovado e mais apliques cromados na carroceria, contrastando com os elementos pintados na cor do veículo da versão anterior.

Ford deve lançar F-150 reestilizada nas versões Lariat e Raptor

Motor V8 não deve mudar

Sob o capô, a Ford F-150 Lariat continuará equipada com o motor 5.0 V8 aspirado a gasolina, que entrega 405 cv e 56,7 kgfm de torque, combinado com uma transmissão automática de 10 marchas e tração 4x4. Diferente da linha RAM que está abrindo do motor V8 a Ford manterá essa opção em linha no catálogo.

Ford deve lançar F-150 reestilizada nas versões Lariat e Raptor

A Ford não confirmou mas é provável que a versão Platinum não seja mais oferecida aqui. Em seu lugar devemos ter a F-150 Raptor com motor 3.5 V6 EcoBoost com 450 cv ou o 5.2 V8 Supercharged de 720 cv que é opção nos Estados Unidos.

Ford deve lançar F-150 reestilizada nas versões Lariat e Raptor

Como a Ford já mostrou a Lariat reestilizada na Argentina há poucos meses e também recentemente no Festival Interlagos, esse vídeo das redes sociais também é mais um indicativo de que a linha F-150 terá novidades por aqui.

