Ford doa Mustang para ONG Gerando Falcões Esportivo foi personalizado pelo designer Alan Mosca 06/09/2024 - 15h17



Como parte das comemorações dos 60 anos do Mustang, a Ford anunciou na sua sede em São Paulo uma parceria com a Organizacao Não Governamental (ONG) Gerando Falcões. A entidade recebeu um Mustang GT Performance personalizado pelo artista Alan Mosca, que será leiloado e o valor revertido integralmente aos projetos da entidade. O leilão virtual começa hoje e vai até o dia 14 de outubro, como parte do tradicional evento “Favela Gala”.

O anúncio foi feito por Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul, e por Edu Lyra, CEO da Gerando Falcões, em um evento na sede da Ford, em São Paulo.

Além de ser o primeiro Mustang de sétima geração a desembarcar no Brasil e de ter aberto o desfile histórico de mais de 400 Mustangs no Autódromo de Interlagos, ele é o único exemplar da cor prata Orvalho no país.

“Além de celebrar um ano tão especial com entusiastas da marca Ford e da marca Mustang, queríamos realizar uma ação que tivesse um propósito social, e escolhemos a Gerando Falcões porque as duas organizações estão alinhadas no propósito de gerar impacto positivo para ajudar a construir um mundo melhor”, afirma Martín Galdeano. “Retribuir às comunidades onde estamos inseridos e ajudar a promover o bem-estar social e o desenvolvimento comunitário é um dos pilares da missão corporativa da Ford.”