Ford está preparando uma nova versão para a Ranger: veja o que sabemos Picape teria uma sexta versão o que pode indicar a volta da Ranger Black ao Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2024 - 19h51 (Atualizado em 30/07/2024 - 19h51 )



Ford está preparando uma nova versão para a Ranger: veja o que sabemos

A Ford divulgou hoje que a família da pick-up Ranger terá uma nova integrante no portfólio. Depois da XL, XLS, XLT, Limited e Raptor a picape argentina deverá ganhar uma nova versão que pode ser a nova Black. Imagens divulgadas pela própria Ford nas redes sociais mostram que alguns detalhes visuais bem como o perfil escurecido das publicações indicam que a Black pode estar de volta.

Se isso de fato ocorrer, poderemos ter uma nova versão intermediária da pick-up por aqui. Nas redes sociais a marca fez menção à diversidade de opções terminando com a opção Raptor de perfil esportivo.

No passado recente, porém, a Ford oferecia a versão Black. Antes a marca oferecia a Black com motor quatro cilindros e tração 4x2, para um perfil de cliente que não faz questão do alto desempenho de uma versão 4x4 no entanto, valoriza o estilo visual com o acabamento de itens na cor preta.

Essa tendência segue disponível em várias concorrentes como a recém lançada Chevrolet S10 WT, alem da Nissan Frontier Attack todas de perfil intermediário e com acabamentos simplificados como rodas e grade com detalhes em preto. Hoje a XLS 2.0 4x4 AT custa R$ 264.490 onde pode estar justamente a futura Black com o mesmo motor mas tração 4x2 e preço por volta dos R$ 250 mil.

