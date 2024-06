Alto contraste

Ford estuda trazer Everest para brigar com SW4 e Trailblazer

O segmento dos SUVs de sete lugares e grande porte tem a liderança isolada do Toyota SW4 seguido de longe pelo Trailblazer da Chevrolet e pelo Mitsubishi Pajero Sport. A Ford tem como carta na manga o Everest, apresentado em 2022 mas que só agora está chegando a vários mercados. Sendo feito sobre a base da Ranger é natural. O R7-Autos Carros conversou com executivos da Ford que fazem silêncio sobre a novidade mas admitem que “há espaço” para explorar esse segmento.

Isso porque a Ford produz a Ranger na Argentina e está trabalhando dentro um plano para aumentar a capacidade produtiva da picape. Agora até o motor será feito no país vizinho e com maior produtividade fica mais perto a diversificação da produção.

Com um SUV maduro fica mais perto a chance de produzir o Everest em General Pacheco o que já coloca esse produto na rota do mercado brasileiro.

Recentemente uma unidade do Everest foi vista rodando em Salvador perto de um centro de desenvolvimento chamado Ford Park. Isso mostra que ao menos existe a intenção de lançá-lo por aqui.

O Ford Everest usa a base da Ranger. Visualmente a nova geração tem uma ampla grade frontal com a logomarca da empresa ao centro e faróis amplos no formato de “C”. Já a traseira tem um grande farol em peça única que sobrepõe a tampa do porta-malas. As rodas podem ser de 17, 18, 20 ou 21 polegadas a depender da versão, que por aqui pode ser oferecida apenas na configuração topo de linha Platinum.

Sob o capo o Everest pode trazer o motor 3.0 V6 turbodiesel de 250 cv, com opção de câmbio automático de 10 marchas e tração 4x4. Resta saber o que a Ford planeja com todo o investimento planejado para a fábrica de General Pacheco. Quem sabe o SUV estará nos planos dentro de pouco tempo se já não está em desenvolvimento.





