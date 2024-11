Ford mostra pacotes especiais para a F-150 e Bronco Kits poderão ser adquiridos pelo Ford Custom Garage e foram apresentados no evento em Las Vegas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 15h00 ) twitter

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

A Ford está apresentando neste final de semana no SEMA Show, maior evento de customização de veículos o mundo, novidades para a linha Bronco e F-150, que é a picape líder de vendas nos Estados Unidos com uma média de 60 mil unidades comercializadas por mês.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

A F-150 FP700S é uma prévia de um pacote de desempenho que dará 700cv de potência para a picape que virá ainda com um visual exclusivo. Os fãs do Bronco podem esperar por dois pacotes que adicionam uma suspensão elevada, alargadores de para-lamas e novas rodas. Até mesmo os antigos tiveram espaço nessa mostra como a F-100 de 1969 personalizada, além de novos kits de personalização.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

O F-150 FP700S é uma picape de rua de alto desempenho que em grande parte passa despercebido, já que é baseado em uma versão básica XL Cabine Simples (que não temos no Brasil). No entanto, não se deixe enganar pela aparência, já que a picape com tração traseira tem um motor V8 de 5,0 litros que foi equipado com um supercharger Whipple. Graças a essa atualização, o modelo tem 700 cv e 79kgfm de torque.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

O F-150 ORV segue por um caminho diferente e uma proposta off road com suspensão elevada de 2 polegadas, proteção debaixo do chassi e luzes auxiliares. Esse tipo de personalização é bem comum nos Estados Unidos onde há um mercado bilionário de acessórios.

‌



Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Mantendo-se com caminhões, a Ford se juntou a Solomon Lunger para criar um F-100 personalizado de 1969 chamado Clyde resgatando a longa herança de picapes na marca Ford. Mantendo o visual tradicional, a Clyde traz uma carroceria de fibra de carbono, rodas forjadas e uma suspensão coilover. A potência vem de um motor crate Raptor R de 5,2 litros que foi equipado com um supercharger Whipple de 3,8 litros. Isso deve permitir que a Clyde tenha nada menos do que 900cv e 94,8kgfm de torque.

No mundo do Bronco, há um Big Bend de 4 portas que presta “homenagem à missão da Ford de manter… trilhas limpas, verdes e bonitas para as gerações futuras.” Ele tem uma suspensão elevada de 2 polegadas, portas tubulares e um teto conversível elétrico. Eles são acompanhados por rodas verdes e assentos de couro Katzkin.

‌



Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Mais próximo do mundo real, o Ford Bronco Sport surge no evento com kit de elevação, gráficos personalizados e rodas de 17 polegadas com acabamento verde. A empresa também adicionou assentos Katzkin em um tom de verde. Por fim, a montadora anunciou o lançamento da Ford Custom Garage (FCG), que é apresentada como uma nova maneira para os proprietários personalizarem seus veículos com “atualizações exclusivas e limitadas de aparência e desempenho que mudarão ao longo do tempo para se manterem frescas e únicas”, conforme a marca.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

O kit está sendo lançado com pacotes Matte Black e Sinister Bronze para o Bronco. Ambos incluem uma elevação de 2 polegadas, rodas de 17 polegadas e emblemas especiais. Eles vêm acompanhados de alargadores de para-lamas, um novo suporte para estepe e uma ferramenta de calibração de peças de desempenho da Ford. Dessa forma, o Bronco passa a oferecer mais opções não de desempenho, mas de visual para os clientes.

‌



Os preços começam a partir de US$ 5.200 por kit e isso não inclui instalação ou os pneus Goodyear All-Terrain 35 polegadas que se encaixam nas rodas e alteram a proposta do veículo. Isso não soa muito atraente, mas a Ford já está prometendo pacotes adicionais no futuro, incluindo uma versão de produção do conjunto FP700S para a F-150.

