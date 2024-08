Ford oferece Mustang “azul britânico” em edição comemorativa Nova cor azul combina interior cinza e ganha novidades como painel branco e azul também disponível para os demais clientes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 19/08/2024 - 16h00 ) ‌



A Ford acaba de adicionais mais uma cor especial ao Mustang 60 Anos 2025. O esportivo ganha a opção Brittany Blue como opção.





O modelo comemorativo de 60 anos foi revelado em abril para celebrar o aniversário do carro. Inicialmente as 1.965 unidades estariam disponível no Wimbledon White, Race Red e Vapor Blue. O segundo tom de azul agora disponível é idêntico ao Brittany Blue, oferecido pela primeira vez em 1967, e estará disponível apenas em um lote limitado.





No entanto a Ford não disse se iria aumentar a oferta do Mustang 60 anos além das 1.965 unidades. Os clientes interessados podem fazer seus pedidos apenas hoje na rede de concessionários Ford dos Estados Unidos.

Todos os modelos pintados nessa cor serão vendidos com pacote 401A, que adiciona Válvula Ativa de Performance no motor, freios Brembo, diferencial traseiro com deslizamento limitado 3.55, sistema de som B&O com 12 alto-falantes e estofamento Space Gray (cinza claro especial).

Outra novidade é que o painel do Mustang 60 anos será inspirador no SVT Cobra, produzido entre 1999 e 2001, e inclui mostradores brancos durante o dia e mostradores azuis à noite em uma tela digital. Esse painel será disponibilizado por meio de uma atualização de software para todos os clientes que já compraram seu Mustang 60 anos.

Após a reserva feita hoje os clientes interessados em adquirir um dos carros Brittany Blue serão notificados por e-mail até 21 de agosto e terão sete dias para fazer o pedido por meio do concessionário. Cada Mustang Edição de 60 Anos pintado em Brittany Blue será vendido por US$65.245, cerca de R$ 372 mil.