Ford Pro mostra Transit 2025 e Ranger cabine simples Novidades são mostradas antes da Fenatran Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 10h00 )

A Ford Pro apresentou duas novidades que serão exibidas semana que nem durante a Fenatran entre 4 e 8 de novembro. A Ford Transit 2025 terá novas versões ampliando alcance no segmento comercial e a Ranger cabine simples que será incorporada ao portfólio da picape. A marca também apresentou o “Serviço Móvel” para manutenção em locais cujos clientes estão mais distantes das concessionárias.

Transit 2025

Sem mudança visual ou de motorização a Transit 2025 será vendida nas opções minibus, vidrada, furgão e chassi-cabine. A novidade ficará por conta do novo painel digital. O motor Ecoblue é o mesmo com até 165 cv e 39,7 kgfm de torque, com transmissão automática ou manual.

Ford Ranger Cabine Simples

‌



A Ford Ranger cabine simples, que é voltada para o uso comercial, é baseada na versão XL e traz motor 2.0 turbodiesel de até 170 cv com 405 Nm de torque. Já a capacidade de carga é de 1.250 kg e 1.876 litros.

A picape ainda conta com tração 4x4 com diferencial traseiro blocante, central multimídia de 10 polegadas com sistema Sync 4, suspensão com amortecedores externos à longarina, sistema de freios redimensionado, 800 mm de capacidade de imersão, entre outros equipamentos e recursos.

‌



Serviço Móvel

Já o Serviço Móvel é uma Transit equipada como uma oficina itinerante, que vai até o local do cliente para realizar a manutenção de um veículo vendido pela Ford. Com isso, o cliente, que não precisa se deslocar até uma concessionária, pode trocar o óleo, filtros, fluidos, lâmpadas, realizar manutenção nos sistemas de freio, entre outros serviços.

Além do Brasil, onde começa a operar no primeiro trimestre de 2025, esse serviço será oferecido na Argentina, Chile e Colômbia. Segundo a Ford, o cliente poderá solicitar a manutenção por meio do aplicativo FordPass ou do site Agenda Ford para atendimento de até 30 km de distância da concessionária. Já para distâncias maiores, o cliente deve realizar o reparo diretamente na concessionária.

FORD RANGER BLACK VOLTOU + BARATO que Toro e Compass diesel. VEJA O VÍDEO!





