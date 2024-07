Ford Ranger é vice-líder de vendas mesmo com mudança da S10

Alto contraste

A+

A-

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

A Ford Ranger fechou junho com 3.026 unidades vendidas e encerrou o período como vice-líder de mercado atrás da Toyota Hilux. O crescimento corresponde a 53% quando comparado com 2023 justamente quando ocorreu a troca de geração. Entre as picapes topo de linha a Ranger já representa metade das utilitárias vendidas no mercado nacional.

Teste com a Ranger Raptor: 397cv com desempenho de carro esportivo Foto: Marcos Camargo Jr.

Nos últimos três anos a participação de mercado da Ranger chegou a 25,1% de participação de mercado. Só em 2023 quando houve a troca da geração, o crescimento já havia chegado a 42,5% e mais de 20.000 unidades comercializadas sendo que o portfólio só ficou completo a partir de setembro com a introdução das versões de entrada.

Ford Ranger XLT: teste da picape que custa R$ 50 mil a menos que a Limited Marcos Camargo Jr. 12.02.2024

Neste semestre foram 12.772 unidades o que representou um crescimento de 53% quando comparado com o primeiro semestre de 2023. Entre outros destaques, em junho a Ford Ranger também foi líder de mercado em oito estados: Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, Roraima e Acre.

Carros de rua – Ford lança a Ranger Raptor, a picape mais rápida do mercado em qualquer terreno

“A Ranger trouxe um novo padrão para o segmento de picapes médias e isso está sendo cada vez mais reconhecido pelo mercado. Tanto que 50% dos seus compradores são clientes novos na marca. Com a maior disponibilidade do produto, atingimos agora esse volume histórico”, diz Antonio Baltar Junior, diretor de Vendas, Marketing e Serviços da Ford.

Publicidade

Ranger Raptor Ford Divulgação

Além da Ford Ranger, a versão esportiva Raptor vendeu em junho 242 unidades, o maior volume desde o lançamento.

POR DENTRO DA FÁBRICA DE MOTORES DA NOVA FORD RANGER NA ARGENTINA. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.