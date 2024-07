Ford receberá menos incentivos para fábrica de baterias nos Estados Unidos Incentivo de US$ 1 bilhão será agora menos da metade do previsto já que a Ford revisou para baixo suas previsões

Ford receberá menos incentivos para fábrica de baterias nos Estados Unidos

A Ford está recebendo menos incentivos do governo do estado de Michigan onde fica a região de Detroit para poder erguer sua fábrica de baterias. A cidade de Marshall, escolhida como ponto focal dessa nova unidade receberia incentivos de US$ 1,09 bi (R$ 5,5 bilhões). Porém a Ford reduziu a previsão de produção dos carros elétricos e agora o benefício irá se limitar a US$ 409 milhões, cerca de R$ 2,8 bilhões.

A fábrica da Ford feita em parceria com a CATL (sigla para China Contemporary Amperex Technology Co Ltd) para fazer baterias de carros elétricos a um custo mais reduzido.

Inicialmente a capacidade instalada da unidade seria de 35 gigawatts e agora terá 20 gigawatts. Já o número de funcionários que seria de 2.500 pessoas agora ficará em 1.700. Estes dados foram acordados na assinatura do acordo em novembro do ano passado e agora o governo local fez uma revisão o que pode fazer a Ford rever seus planos.

O deputado republicano Mike Gallagher, representante da comissão dos Estados Unidos na China disse que a postura da marca é “antiética” fazendo com que os pagadores de impostos tenham que desembolsar mais dinheiro pelo projeto que não sairá exatamente como divulgado.

A Ford se defende dizendo que o ajuste é por conta da redução da demanda por carros elétricos. “Estamos apenas ajustando nossa produção para poder encaixar com a demanda do consumidor e o fundo estratégico de Marshall está revisando os incentivos de acordo com a oferta disse o porta voz da Ford Tony Reinhart ao site Autoblog.