Ford renova SUV Equator com motor híbrido plugin na China Equator ganha conjunto híbrido plugin de até 367cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h08 )

Ford/Divulgação

A Ford acaba de lançar uma atualização para o SUV grande Equator 2025 na China. Já conhecido do público chinês o SUV recebe atualizações mecânicas e sistema híbrido plugin que alcança até 367cv, um evolução impressionante em vista da última versão que tinha motor 2.0 sem eletrificação.

Ford/Divulgação

As mudanças visuais incluem nova assinatura com faróis em “C”, ampla grade horizontal e perfil mais alto. Esse novo visual reforça as dimensões avantajadas.

Ford/Divulgação

O Equator 2025 tem 4,92m de comprimento, 1,94m de largura e 1,75m de altura com êxitos de 2,86m. Ele é bem maior que o Territory, por exemplo, usando a mesma base e tem capacidade para oito pessoas.

Ford/Divulgação

No carro o motor a gasolina é o mesmo do Territory com mais desempenho por conta do sistema elétrico. O 1.5 turbo a gasolina passa a trabalhar com motor elétrico de 218cv alimentado por baterias CATL somando 367cv e 56kgfm de torque.

Ford/Divulgação

Antes o Equator era vendido com 2.0 turbo de 224cv. Até mesmo o Territory foi atualizado o motor 1.5 agora travanca com motor de 82cv elétrico somando 218cv. Há grandes chances do Territory se modernizar no próximo ano para o mercado brasileiro uma vez que o “nosso” vem importado direto da China atualmente.





