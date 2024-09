Ford Territory 2025 ganha partida remota e segue com motor 1.5 turbo SUV médio fica R$ 3 mil mais caro na linha atual Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

A Ford apresentou a linha 2025 do SUV médio Territory que mantém seu visual, motor e itens de série porém passa a contar com chave presencial de partida remota. O preço da única versão disponível, Titanium é de R$ 212 mil.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

A nova função de partida remota permite acionar o ar-condicionado e a ventilação do banco do motorista pela chave, preparando o veículo para estar na temperatura ideal no momento da partida.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

“O Territory é um SUV moderno, tecnológico e avançado para quem busca um veículo refinado e completo. Cada vez mais clientes estão descobrindo o padrão superior de conforto que ele oferece, com um espaço surpreendente na cabine, principalmente para quem viaja no banco de trás. Isso se refletiu nas vendas e o novo ano-modelo está ainda melhor”, diz Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Enquanto o visual é o mesmo as medidas do Territory também não mudaram: 4,63m de comprimento, 1,93m de largura e 1,70m de altura. O entre eixos tem 2,72m. O porta malas tem 448 litros e 1.422 litros com rebatimento do banco traseiro.

‌



Ford/Divulgação Ford/Divulgação

O porta malas tem 476 litros ou 1.180 litros com banco traseiro rebatido tendo um dos melhores espaços internos do segmento. Suas tecnologias de segurança incluem assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go, sensor de ponto cego, alerta e assistente de permanência em faixa, sensor e assistente de estacionamento e seis airbags com detecção inteligente de ocupantes. O Territory 2025 vem com cinco opções de cores: Azul Metálico, Vermelho Vermont, Preto Toronto, Cinza Catar e Branco Bariloche. Na motorização o Ford Territory segue com o 1.5 turbo com injeção direta a gasolina com 169cv e 25,5kgfm de torque e câmbio DCT de sete velocidades.

FORD TERRITORY 2024: teste completo! Vai desbancar Compass, Corolla Cross, Taos, Tiggo 7 e outros? VEJA O VÍDEO!