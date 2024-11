Ford vai aumentar produção da Ranger em 15% no próximo ano Produção em Pacheco vai chegar a 70 mil unidades por ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 16/11/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

A Ford anunciou que em 2025 irá aumentar a capacidade de produção da Ranger em General Pacheco, na Argentina. Segundo a Ford, esse volume representa um incremento de 15% comparado a 2024 e de quase 30% em relação ao ano de lançamento.

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

A Ranger é a atual vice líder de vendas da categoria, mais perto da Hilux do que da S10, que é a terceira colocada. Só no mês passado, 3.817 unidades foram vendidas.

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

Na Ford Argentina, 160 colaboradores diretos serão contratados para aumentar o volume de produção. Para produzir a nova geração da Ranger, a fábrica de Pacheco recebeu um investimento de US$ 660 milhões com tecnologias e conceitos de manufatura 4.0, além de um investimento significativo no desenvolvimento de fornecedores locais de autopeças e na produção da nova família de motores que equipa a linha.

Veja como funciona a nova fábrica de motores da Ford Ranger na Argentina

“A Nova Ranger teve uma excepcional receptividade por parte dos clientes, com crescimento consistente de vendas. No seu primeiro ano completo no mercado, ela dobrou a participação na América do Sul e registrou recorde de vendas em outubro no Brasil, com mais de 3.800 unidades, consolidando-se entre as duas picapes mais vendidas do segmento”, diz Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul.

‌



POR DENTRO DA FÁBRICA DE MOTORES DA NOVA FORD RANGER NA ARGENTINA. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.