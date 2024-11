Ford vai demitir 14% dos funcionários na Europa Demissões devem chegar a 4.000 empregos por conta da queda das vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 24/11/2024 - 15h00 ) twitter

Depois de abandonar modelos icônicos como o Fiesta e Mondego a Ford anunciou que irá cortar 14% da força de trabalho o que corresponde a 4.000 empregos. A queda nas vendas em um ano chegou a 17,9%.

As demissões ocorrem em um momento de vendas em baixa após o final da linha de modelos consagrados no Reino Unido e na Alemanha. As demissões serão concluídas em um processo que levará três anos.

“nossa preocupação é a saúde do negócio de veículos de passageiros na Europa, onde a empresa sofreu perdas significativas nos últimos anos e onde a mudança do setor para veículos eletrificados e a nova concorrência tem sido altamente perturbadora”, disse a empresa em nota

O anúncio acontece em um momento onde montadoras tradicionais pressionam a União europeia que legislou a favor de regulamentos bem restritos para carros à combustão. As marcas viram suas vendas caírem enquanto o público ficou receoso com alto custo dos modelos eletrificados.

As vendas do Capri e do Explorer elétricos na Europa não deslancharam tanto que a Ford mal começou a produzir esses modelos e já reduziu seu ritmo. O último carro de passeio da Ford é o Focus que também está com os dias contados e pode ter mesmo um sucessor elétrico.

