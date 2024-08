Forte na Europa, MG anuncia seu primeiro SUV híbrido MG ZS Hybrid será revelado dia 28 de agosto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h00 ) ‌



Foto: MG/Divulgação Foto: MG/Divulgação

A MG é a herança da marca britânica que pertence aos chineses há vários anos. E com forte presença em mercados como Inglaterra (onde é líder) e presente com força na França e Espanha, por exemplo, a MG acaba de anunciar seu primeiro SUV híbrido.

O MG ZS será revelado dia 28 de agosto, com o lançamento dos primeiros teasers oficiais nas redes da marca hoje. O novo MG ZS Hybrid+ apresentará um design atualizado, uma qualidade interior aprimorada e um trem de força híbrido plugin, marcando uma evolução significativa em relação ao seu antecessor.

Os teasers revelam um exterior completamente redesenhado, alinhado com a linguagem de design atual da MG. A dianteira do veículo apresenta uma grade proeminente com faróis de LED afilados. O perfil lateral mantém ombros traseiros esculpidos e uma linha de cintura mais plana, enquanto a traseira se assemelha ao MG3 supermini, com novas lanternas, uma tampa traseira mais afiada e uma placa de proteção no para-choque traseiro.

Apesar de ser um híbrido, o MG ZS Hybrid+ possui saídas de escape duplas, embora não esteja claro se são funcionais ou meramente estéticas. Embora o interior ainda não tenha sido totalmente revelado, espera-se que ofereça uma qualidade de material melhorada e tecnologia mais avançada, refletindo a evolução da MG. A marca tem seus carros feitos na China e pertence à SAIC que tem joint ventures com várias marcas como o grupo General Motors e Volkswagen.

Em 2023 pouco mais de 108 mil veículos da MG foram vendidos na Europa refletindo um avanço de 128% o que foi o maior entre as marcas que vendem carros no velho continente.