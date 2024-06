Foton Tunland V7 e V9 híbridas são apresentadas no Brasil; veja preços e equipamentos Picapes têm motor diesel casando com sistema de 48V, que entrega 175 cv

Alto contraste

A+

A-

Foton Tunland V7 e V9 híbridas são apresentadas no Brasil; veja preços e equipamentos

Depois da BYD Shark, que será mostrada em solo brasileiro ainda neste ano, a Foton apresentou as Tunland V7 e V9 por aqui. As picapes híbridas são equipadas com motor diesel casando com um sistema de 48V, que entrega até 175 cv. De acordo com a marca chinesa, os modelos ainda estão em processo de homologação e devem ser vendidas até o final deste ano com preço a partir de R$ 250 mil.

Foton Tunland V7 e V9 híbridas são apresentadas no Brasil; veja preços e equipamentos



Visualmente, a Tunland V7 traz ampla grade frontal em duas barras com grande faróis com assinatura luminosa no formado de “L” invertido, que até é parecido com a Ford F-150. Ja a traseira tem landernas amplas com nome da marca na tampa da caçamba.

Foton Tunland V7 e V9 híbridas são apresentadas no Brasil; veja preços e equipamentos



No tamanho, esse modelo mede 5,61 metros de comprimento, 2,00 metros de largura, 1,91 metro de altura e 3,35 metros de entre-eixos.



Já a Tunland V9 tem desenho diferente, uma vez que traz faróis diminutos, que estão ligados a ampla grade frontal por meio de um círculo escurecido. A diferença no tamanho fica na altura que tem 1,95 meto altura.

Foton Tunland V7 e V9 híbridas são apresentadas no Brasil; veja preços e equipamentos





Por dentro, as picapes têm painel de instrumentos e multimídia de 14,6 polegadas com conexão com smartphones. Além disso, os modelos contam com seis airbags, ABS, controle eletrônico de estabilidade, sistema de assistência de frenagem, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, câmera de ré de alta resolução, sensores de estacionamento, sistema de controle de descida, bloqueio do diferencial traseiro, tração 4x4, entre outros.



Motorização

A Foton equipa a Tunland V7 e a Tunland V9 com motor 2.0 litros diesel chamado de Aucan e um sistema elétrio de 48V da Valeo. O propulsor a combustão tem quatro cilindros com turbocompressor com Geometria Variável, que entrega até 175 cavalos de potência máxima e 450 Nm de torque máximo. Já o sistema 48V pode operar o veículo quando ele estiver em baixa velocidade ou quando ele está parado pronto para sair, além de atuar como gerador ao converter a energia cinética em eletricidade para ser armazenada na bateria.

Publicidade









De acordo com a Foton, é as picapes podem fazer de zero a 100 km/h em 8,8 segundos. Já o consumo fica na casa dos 12,5 km/l e a autonomia é de 960 km.



A transmissão das picapes é a 8HP automática de 8 velocidades da ZF.



Qual será o preço?

Embora sejam apresentadas no solo brasileiro antes da Shark, mostrada apenas no México, a Tunland V7 e Tunland V9 serão vendidas após a picape da BYD, que deve chegar em setembro, uma vez que ainda estão em processo de homologação e devem ser vendidas por aqui a partir De novembro deste ano.



As picapes irão ter preço a partir de R$ 250 mil, mas a marca não disse qual versão terá esse valor. A montadora chinesa disse apenas que espera vendar 1 mil unidades da Tunland V7 e V9 em 2025. Ademais, os modelos terão garantia de três anos ou pelos primeiros 100 mil km rodados, o que ocorrer primeiro.







Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.