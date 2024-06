Foton vai lançar picapes híbridas no Brasil, e visual surpreende Utilitárias devem ter motor 2.0 a gasolina ou diesel com tração 4x4

Alto contraste

A+

A-

Foton vai lançar picapes híbridas no Brasil e visual surpreende

A Foton já está há quase quinze anos no Brasil atuando no segmento de caminhões e agora prepara novidades. A marca deve anunciar nos próximos dias a estreia da linha de picapes e já publicou no próprio site algumas informações.

Foton vai lançar picapes híbridas no Brasil e visual surpreende

A própria marca diz que a inspiração veio do “design das picapes americanas de tamanho grande” e um dos modelos será a Tunland V.

Foton vai lançar picapes híbridas no Brasil e visual surpreende

Ha dois modelos cotados para cá: há versões com 5,61 ou 5,79m de comprimento, bem alinhado ao perfil de uma picape média ou quase do tamanho de uma F-150, Chevrolet Silverado e Ram 1500 com entre-eixos de 3,35 ou 3,50 metros e também largura de até 2,1 metros dependendo do modelo.

Foton vai lançar picapes híbridas no Brasil e visual surpreende

Sobre a motorização a Foton divulga na China picapes com motor 2.0 turbo a gasolina e sistema híbrido de 48V e outro com 2.0 turbodiesel de 163cv e 45kgfm de torque com o mesmo sistema híbrido leve associado ao câmbio automático de oito marchas e tração 4x4.

Publicidade

Foton vai lançar picapes híbridas no Brasil e visual surpreende

Entre os itens de série que as picapes da Foton podem ter estão teto solar, câmera de 360 graus, controle de Cruzeiro adaptativo, bancos traseiros reclináveis e multimídia de 14 polegadas.

Foton vai lançar picapes híbridas no Brasil e visual surpreende

Atualmente a única picape híbrida à venda no Brasil é a Maverick enquanto a BYD já confirmou a estreia da Shark até o final deste ano. As demais fabricantes ou importadoras oferecem picapes tradicionais com motor diesel ou ainda a gasolina no caso das versões full size. Ainda não há muitas informações a respeito, mas a Foton já acionou a imprensa especializada e o R7-Autos Carros em breve irá cobrir mais este lançamento.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.