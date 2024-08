Frio repentino? Existe um item que você precisar olhar no seu carro Fungos e bactérias podem estar escondidos em um item que merece sua atenção: o filtro de cabine Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



Freepik/Reprodução

Existem vários tipos de filtros no automóvel e um deles tem importância vital quando se trata de climatização e saúde. E em tempos de frio repentino muita gente simplesmente aciona o ar quente sem se preocupar.

Freepik/Reprodução

Para que o uso do ar quente seja possível sem preocupação existem um item de suma importância que deve ser verificado: o filtro de cabine. Esse filtro elimina componentes como ácaros, bactérias, evitando problemas respiratórios e dermatológicos aos passageiros. Não significa que o ar se torna puro por si só mas sua atuação reduz as chances de inalar partículas prejudiciais à saúde.

Freepik/Reprodução

Esse filtro fica geralmente abaixo do porta luvas e acredite: muita gente nem sabe que ele existe ou sabe que ele deve ser trocado. Antes de acionar o ar condicionado para se refrescar ou então o aquecedor/ar quente é de suma importância verificar o filtro de cabine.

Freepik/Reprodução

Sua substituição é bem simples. Há uma indicação do fluxo de ar na parte lateral da peça. O filtro de cabine fica apenas encaixado e pode ser removido sendo que o seu custo é bem acessível. Caso não o encontre vale a pena procurar um profissional especializado pois a troca não leva 5 minutos.

Freepik/Reprodução

Fabricantes indicam que geralmente, conforme o uso, surgem pequenas manchas no elemento filtrante o que pode indicar a presença de agentes biológicos. São fungos e até bactérias que vivem nesses elementos e podem prejudicar saúde. Em tempos mais frios a presença do ar quente passando pelo elemento filtrante pode acelerar a proliferação de micro-organismos. Faça a troca e permita que o ar quente flua para dentro do carro sem riscos à saúde.

