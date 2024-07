GAC anuncia investimento de R$ 5,6 bilhões para fazer carros no Brasil

Alto contraste

Se por um lado a recente alta de impostos do governo federal sobre os carros importados da China deixa os preços mais altos para o consumidor por outro faz empresas que pensavam em ser apenas importadoras de fato investirem em solo nacional. Essa noite a GAC, uma das gigantes do mercado chinês, anunciou um investimento de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,6 bilhões em valores convertidos.

“A China está apostando no Brasil, buscando investir e trabalhar rumo a uma parceria de cooperação e benefícios mútuos para os dois países. A GAC anuncia investimento de US$ 1 bilhão no mercado brasileiro nos próximos cinco anos. O anúncio foi feito com a presença do vice-Presidente Geraldo Alckmin durante um encontro com Feng Xingya, diretor geral da GAC”.

A empresa fala em vender e produzir localmente modelos a combustão, híbridos e elétricos mas não deu mais detalhes sobre quais modelos serão vendidos, onde ficará a linha de produção nem quando pretende de fato iniciar a operação.

“A GAC está confiante que irá prover produtos confiáveis e de alta tecnologia aos consumidores brasileiros”, pontuou Xingya.

A GAC começou a produzir veículos em 2008 e hoje conta com joint ventures com Honda e Toyota sendo a quinta maior marca do mercado chinês e vendeu 2,5 milhões de carros em 2023. As ações estão listadas na bolsa de Hong Kong e Shanghai e obteve lucro de US$ 70 bilhões em 2023 e pretende chegar a 2030 a 4,75 milhões de unidades produzidas.

“Nos próximos 5 anos, a GAC, junto com sua cadeia de fornecedores, planeja investir US$ 1 bilhão no Brasil, incluindo planos de estabelecer fábricas, centro de pesquisa e desenvolvimento, e armazéns para peças de reposição”, disse Feng Xingya, presidente do Grupo GAC.

A marca detalhou no comunicado de imprensa que é a primeira marca chinesa a ter o processo de desenvolvimento completo de seus produtos independente da motorização. A marca tem centro de pesquisa e desenvolvimento além das linhas de produção e também produz autopeças.

Hoje os principais produtos da GAC são GS3, GS4 e GS8 e a minivan M6 Pro além da divisão de elétricos chamada Aion.









