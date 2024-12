GAC anuncia investimento para fazer carro híbrido flex no Brasil Em parceria com universidades, gigante chinesa quer trazer tecnologia local usando a expertise dos brasileiros em biocombustíveis e veículos eletrificados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/12/2024 - 17h12 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h39 ) twitter

Depois de anunciar um investimento de US$ 1 bilhão, equivalente a R$ 6 bi atualizados, a gigante chinesa GAC confirmou que terá modelos híbridos flex feitos no Brasil. Hoje a empresa assinou um memorando de entendimento e cooperação técnica com as universidades federais de Santa Catarina (UFSC), Santa Maria (UFSM) e Estadual de Campinas (Unicamp). Serão R$ 120 milhões em pesquisa e desenvolvimento para os motores que irão equipar os carros da marca.

Segundo o comunicado da GAC “O objetivo é ser a primeira fabricante chinesa a ter, no Brasil, uma linha de produção completa e um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, produzindo carros à combustão, híbridos e elétricos, assim como é na China”.

A pesquisa com as universidades envolve o desenvolvimento das áreas de veículos, motores, autopeças, componentes e materiais. O principal objetivo é a produção local de motores flex e híbridos-flex para os carros que a GAC passará a vender e futuramente produzir no Brasil a partir de 2025. A marca, no entanto, não confirmou modelos específicos que pretende vender no país já no ano que vem.

Na China a GAC tem parcerias com empresas como Honda e Toyota e também com a Huawei onde criou, recentemente, uma aliança de montadoras denominada Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

“Nossas parcerias com as instituições brasileiras fortalecerão nossa rede internacional de P&D, que inclui mais de 32 países no Ocidente”, destaca o presidente da GAC Internacional. “Somos líderes globais em novos sistemas de energia e tecnologias inteligentes, e estamos entre as três maiores marcas de eletricidade inteligente”, ressaltou Wei Haigang, CEO Global da empresa. “Nosso objetivo é alcançar a marca de 1 milhão de veículos de nova energia vendidos no mundo”, completa.

“Como empresa, estamos na vanguarda global do desenvolvimento de tecnologias que impulsionam a transição energética, alinhadas às exigências globais”, explica Alex Zhou, CEO da GAC do Brasil. “Estamos renovando aqui o nosso compromisso com a inovação responsável no Brasil. Juntos, vamos desenvolver novas tecnologias que poderão ser aplicadas em escala industrial, promovendo a competitividade global do mercado automotivo brasileiro", finalizou.

Em 2023 a GAC produziu 2,52 milhões de veículos na China e diz ter decidido entrar no Brasil devido ao potencial do mercado nacional.





