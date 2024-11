GAC vai lançar também carros a gasolina no Brasil Marca já anunciou o investimento de cerca de R$ 6 bilhões no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/11/2024 - 08h23 (Atualizado em 28/11/2024 - 08h23 ) twitter

A GAC já anunciou o investimento de cerca de R$ 6 bilhões no Brasil para o início de suas operações. Depois de uma visita ao Salão de Guangzhou na última semana tivemos a chance de ver o amplo estande da GAC com diversas novidades.

Ainda é cedo para dizer como será essa operação mas o R7-Autos Carros esteve em contato com fontes ligadas à marca nos últimos dias para poder cravar: o lançamento da marca será feito ainda esse ano e os primeiros veículos chegam no primeiro semestre de 2025.

Oficialmente a GAC diz que não é o momento de detalhar as operações da marca. Mas em contato com nossas fontes podemos cravar que em breve a marca será apresentada por aqui.

“Sim teremos veículos a combustão além dos híbridos e elétricos”, revelou nossa fonte. E no Salão de Guangzhou os chineses envolvidos na estratégia da marca foram audaciosos; “todos os carros aqui podem ir para o Brasil”.

Além do SUV Aion (visto aos montes como táxi e veículo de aplicativo Didi na China) o Hiptec HT, ES9 e também GS3 e GS4 com motor 1.5 turbo a combustão. Também são cotados os SUvs GS9 e ES9 com motor 2.0 turbo a gasolina.

“Dolphin” da GAC e outros produtos

O Aion UT foi o destaque no Salão e sim sua proposta é similar à do Dolphin. O UT tem motor elétrico de 134cv com bateria de 68kw que garante autonomia de 650km no ciclo CLTC.

Também o sedã RT com linhas arrojadas (já um tanto genéricas) e motor de 203cv com 68kwh de bateria também está cotado para o Brasil. Nos próximos dias teremos novidades sobre a GAC com anúncios específicos para o mercado brasileiro.

