Gasolina mais cara a partir de hoje: Veja como economizar no dia a dia Arrancadas com motor frio elevam muito o consumo de manhã

A Petrobras anunciou hoje um reajuste de preços na gasolina a partir de hoje, 9 de julho.

A Petrobras anunciou hoje um reajuste de preços na gasolina a partir de hoje, 9 de julho. O preço que era de R$ 2,81 por litro passa a ser de R$ 0,20 o que deve se refletir em preços mais altos no varejo.

Petrobras eleva preços da gasolina e do gás de cozinha

Com a mistura de 27% de etanol aos 73% de gasolina o preço da gasolina deve subir cerca de R$ 0,15 o que será o primeiro reajuste desde junho do ano passado. Mas enquanto o consumidor faz conta como é possível economizar combustível no dia a dia ?

Sete dicas básicas

Ao sair de casa e ligar o carro pela primeira vez, aguarde alguns segundos até que a aceleração estabilize e dirija com tranquilidade. Arrancadas com motor frio elevam muito o consumo de manhã.

Divulgação/Lexus

Para dirigir de forma econômica o segredo está na calma e na previsibilidade. Antecipe-se às frenagens e não freie o veículo em cima dos faróis. Dirija de forma progressiva evoluindo as marchas com calma prevendo aumento de velocidade sem exagero e sem frenagens. Frear muito significa desperdício de combustível.

Frear corretamente o carro pode salvar a sua vida; veja como fazer isso

Prefira sempre ficar em marchas mais altas. Quanto maior a rotação do motor maior será o gasto de combustível. Ao chegar a uma rua por exemplo o ideal é estar em quarta marcha e em uma avenida já após 50km/h é possível chegar à quinta marcha ou sexta (se houver).

Câmbio manual de cinco marchas tem pegada um pouco áspera

Ar condicionado é um tema polêmico. Em dias quentes refresca e ajuda no conforto térmico. No inverno em geral não é preciso usar mas estiver quente feche as janelas e ajuste a uma temperatura agradável só após ter saído com o carro de casa e antes de chegar desligue-o antes de parar o veículo. Isso ajuda a evitar consumo desnecessário de combustível.

troca de óleo pelo fluído homologado além de filtros e qualidade do combustível são vitais

Embora pareça um “gasto” vale a pena fazer a troca do óleo (e usar exatamente o recomendado pelo fabricante), o filtro de óleo, de ar e verificar como estão as velas e o sistema de injeção eletrônica do carro. Um veículo desregulado pode gastar até 20% mais combustível.

News Motor_https://newsmotor.com.br/especialistas-revelam-qual-o-melhor-tipo-de-pneu-para-carros-suv/

No dia a dia logo ao sair de casa calibre os pneus do carro. É bem fácil. Veja a pressão recomendada pelo fabricante do seu carro e calibre os pneus removendo a tampinha e aplicando a pressão do calibrador depois de ajustar. Carro com baixa pressão aumenta o atrito com o solo e ajuda a gastar mais combustível. Não leve peso à toa. Evite andar com itens largados no porta malas e peso desnecessário. Isso também aumenta o consumo.

DICAS SIMPLES PARA ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL em carro automático. VEJA O VÍDEO!