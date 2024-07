GM admite que venda de elétricos está mais lenta que o esperado “Mercado não se desenvolveu como esperado”, admite Mari Barra Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2024 - 02h00 ) ‌



Chevrolet Blazer EV já está no Brasil: lançamento será em breve

A presidente da General Motors disse em uma entrevista rede norte-americana CNBC a venda de veículos elétricos está mais lenta do que a companhia esperava. Este foi considerado pelo mercado um novo recuo da empresa em relação aos carros 100% elétricos.

Executiva disse que a General Motors não irá alcançar os objetivos de eletrificação estabelecidos, “porque o mercado não se desenvolveu”, disse. No entanto, Mari Barra não estabeleceu um novo prazo para o que a GM chamava de eletrificação total em um passo único dos carros a combustão para os modelos elétricos.

Equinox EV será lançada em 2024 no Brasil Governo Chinês/Reprodução

Há alguns meses a empresa já admitia que a eletrificação passava por uma fase de carros híbridos e passou a atuar em novos projetos.

GM promete lançar aqui além do Bolt EUV outros dois produtos: Equinox e Blazer EV

" Estamos vendo uma redução neste momento e não vamos chegar a 1 milhão de elétricos justamente porque o mercado não se desenvolveu mas vamos chegar lá”, disse. " Entrar em um veículo elétrico e dirigi-lo é muito divertido, é torque instantâneo e nos abre uma nova linguagem de design. Porém a infraestrutura de carga precisa estar mais robusta e eu definitivamente penso que vamos ver um crescimento nos próximos 10, 11,12 anos”, emendou.

Apesar disso, a GM tem sim investido em veículos elétricos. versões elétricas do Blazer e Equinox elétricos já tiveram produção iniciada. O Blazer EV será lançado em breve no país porém não deve atingir volume e sim ocupar um nicho de modelos elétricos ainda incipiente por aqui.

News Motor_https://newsmotor.com.br/novo-blazer-eletrico-o-que-esperar-do-suv-que-esta-prestes-a-aterrissar-no-brasil/ GM Design

Embora as vendas de elétricos não tenham atingido o número que boa parte das montadoras espero, só no segundo trimestre deste ano 330.463 veículos elétricos foram vendidos nos Estados Unidos, um crescimento de 23 por cento sobre o mesmo período do ano passado. Atualmente os veículos elétricos representam 8% das vendas de carros novos no país.

