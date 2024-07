GM anuncia investimento de R$ 1,2 bilhão para fazer novo SUV compacto no Rio Grande do Sul Linha de montagem gaúcha produz o Onix e o Onix Plus

Vista aérea da fábrica da GM em Gravataí

Assim como Stellantis, Volkswagen e BYD, a General Motors anunciou um investimento bilionário no Brasil. A marca confirmou um aporte de capital de R$ 1,2 bilhão na fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul, como parte de um projeto mais amplo.

Com isso, a fábrica será modernizada para receber um novo modelo, que deve ser um SUV compacto abaixo do Tracker. Contudo, a montadora ainda não informou qual será o veículo, nem seu nome e dados técnicos.

Atualmente, a fábrica no Rio Grande do Sul produz o Onix e o Onix Plus. Mais de 4,7 milhões de unidades foram produzidas desde que a fábrica em Gravataí foi inaugurada, em julho de 2000, há 24 anos. No complexo industrial, foram produzidos o Chevrolet Celta, o Prisma e o Onix de primeira geração.

De acordo com Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul, o novo modelo entrará em um segmento inédito para a marca. Com isso, é possível que a novidade seja posicionada abaixo do Tracker, sendo rival de Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Nivus, por exemplo.

Ademais, diferentemente dos Onix e Onix Plus, que foram desenvolvidos com os chineses, esse modelo será um projeto desenvolvido no Brasil, mas deve seguir com a plataforma GEM implantada no local.

Fábrica da GM em Gravataí produz os modelos Onix e Prisma Joao Alves*

Ainda não é possível saber qual será o desenho do modelo, mas ele deve seguir a tendência da marca, com ampla grade frontal e interior com duas amplas telas, como a Spin, S10 e Trailblazer.

A fábrica da General Motors em Gravataí e seu inovador Complexo Industrial Automotivo (CIAG), que conta com outras 18 empresas instaladas no estado do Rio Grande do Sul, completam duas décadas desde sua inauguração em 20 de julho de 2000. Joao Alves*

Por fim, esse investimento também contribuirá para a modernização da fábrica de Gravataí. A General Motors não informou sobre a atualização da linha Onix, lançada em 2019, nem sobre a eletrificação de modelos produzidos no Brasil, que foi anunciada no início do ano.