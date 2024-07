GM atrasa mais uma vez início da produção da Silverado elétrica Picape estava programada para chegar no começo de 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 11h00 ) ‌



Silverado EV; produção adiada Internet/Reprodução

A General Motors vem experimentando uma série de recuos em seu ousado plano de eletrificação. Agora a marca oficializou que irá atrasar o início da produção da Silverado EV por mais tempo. Inicialmente a linha da picape em Detroit usaria uma parte da linha da Suburban mas os planos mudaram.

Versão destinada ao uso profissional tem ritmo mantido na linha Silverado EV

Inicialmente a produção começaria no início de 2025 mas agora Mary Barra, CEO da marca, anunciou ontem que a produção da Silverado EV fica para meados de 2026.

Chevrolet Silverado EV 2024: A caminhonete que impressiona

A GM também alterou os pedidos de baterias de seus fornecedores colocando em dúvida a produção dos modelos elétricos em volume mais forte. Desde o início do ano a GM mostrou diversos recuos em relação à eletrificação e disse que iria apostar com mais força nos modelos híbridos.

Com o anúncio as ações da GM caíram 4,1% na bolsa de Nova York em uma queda que acumula 32% neste ano. A General Motors disse que não conseguirá cumprir a meta de fazer 1 milhão de veículos elétricos no próximo ano. “Continuaremos à medida em que teremos certeza da continuidade da escala do negócio [de veículos elétricos] onde os nossos consumidores estiverem”, disse o Diretor Financeiro da GM Paul Jacobson à imprensa norte-americana.

