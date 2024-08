GM já prepara lançamento do Equinox híbrido no Brasil Na semana de lançamento do Blazer EV, flagra mostra o futuro Equinox PHEV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



GM já prepara lançamento do Equinox híbrido no Brasil Placa Verde/Reprodução

Um novo flagra do futuro Equinox mostra que a GM está acelerando o passo para o lançamento do seu produto de maior volume esse ano: o Equinox híbrido. Esse flagra divulgado no Instagram Placa Verde na mesma semana de lançamento do Blazer EV mostra que a GM quer mesmo adiantar o processo de adaptação do produto ao Brasil.

GM já prepara lançamento do Equinox híbrido no Brasil Placa Verde/Reprodução





Há vários sinais que confirmam: a GM já está trabalhando no lançamento do Equinox. Durante a apresentação do Blazer EV, executivos da GM afirmam que a marca está olhando para outros nichos, porém, sempre discretos, não revelam quando chega o Equinox.

GM já prepara lançamento do Equinox híbrido no Brasil Placa Verde/Reprodução





Por outro lado agora que a produção do Equinox mexicano está perto do fim a rede de concessionários tem dado descontos generosos para a geração atual. Há bonificações que chegam a R$ 30 mil conforme a concessionária.

Equinox Híbrido





O Equinox PHEV foi desenvolvido na China e agora já está em produção também no México. Na ficha técnica o novo Chevrolet Equinox PHEV tem 4,65m de comprimento, 1,90m de largura, 1,71 m de altura e 2,73m de entre-eixos.

Equinox híbrido





Na motorização o Equinox deverá ter um conjunto formado pelo 1.5 turbo a gasolina de 180cv combinado com motor elétrico prometendo autonomia superior a 1.000km com um tanque e consumo de até 95km/l. Certamente o Equinox PHEV chegará ao Brasil e não deve demorar para isso acontecer. A ideia é combater os crescentes SUVs como Haval H6 e BYD Song Plus e também o Pro bem como o Toyota Corolla Cross que não é híbrido plugin mas lidera as vendas de crossovers eletrificados.

