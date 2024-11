GM já prepara lançamento do novo Equinox no Brasil SUV médio de nova geração vem acirrar disputa pelo segmento que tem Corolla Cross e Compass como líderes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h45 ) twitter

Guilherme Maia BFMS/Reprodução

A nova geração do SUV médio Equinox será o próximo lançamento no Brasil. Nos últimos dias o carro foi flagrado em São Paulo, acompanhado por outro veículo em algo que parece ser a gravação de um vídeo ou comercial.

Com os generosos descontos dados para unidades da atual geração, podemos concluir que o sexto lançamento da GM por aqui será o Equinox.

Esse segmento é bem disputado e tem o Toyota Corolla Cross como líder, além do Jeep Compass, que lidera no acumulado do ano. As fotos são de Guilherme Maia, influenciador do canal e perfil BFMS.

Guilherme Maia BFMS/Reprodução

O flagra foi feito em São Paulo, na região da avenida Brigadeiro Faria Lima, onde há uma arquitetura contemporânea que serve de cenário para muito as gravações de comerciais. A placa também indica o padrão oficial que a GM usa em seus letreiros para não deixar dúvida: é o novo Equinox.

Guilherme Maia BFMS/Reprodução

O SUV médio deixou a camuflagem completa que exibia nas últimas semanas. E pelo visto teremos por aqui inicialmente a versão a combustão logo após o lançamento do Equinox Elétrico, que é um outro carro.

Equinox Híbrido

O Equinox que teremos aqui é um projeto global e assim como o Onix e o Tracker, o Equinox foi desenvolvido na China e agora já está em produção também no México. Na ficha técnica, o novo Chevrolet Equinox PHEV tem 4,65m de comprimento, 1,90m de largura, 1,71 m de altura e 2,73m de entre-eixos.

Equinox híbrido

O Equinox deve adota o motor 1.5 turbo de 175cv combinado com câmbio automático, cujos detalhes serão conhecidos apenas no lançamento. Fica no ar se teremos aqui um modelo flex ou se vai ser o mesmo motor mexicano apenas recalibrado para os padrões da nossa gasolina e os rígidos padrões de emissões do Proconve PL8.

No México, o Equinox é vendido nas versões LT, Activ e a versão de apelo esportivo RS.

E, pelo visto, a versão híbrida PHEV do Equinox ficará para um segundo momento, mas certamente virá tão logo a produção ganhe mais tração no México.

A ideia é combater os SUVs médios como Haval H6 e BYD Song Plus e também o Toyota Corolla Cross, sem falar no Volkswagen Taos e, claro, o líder de segmento Jeep Compass, além do Tiggo 7 e Tiggo 7 Sport.

Novo Chevrolet Equinox acaba de estrear nos EUA: gostou do estilo? Vem para cá ainda esse ano!

