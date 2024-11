GM lança serviço de carros por assinatura GM Fleet está disponível para todos os veículos do portfólio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/10/2024 - 15h00 (Atualizado em 20/10/2024 - 15h00 ) twitter

A Chevrolet anunciou o serviço GM Fleet para clientes interessados em assinar um veículo da marca. A modalidade de assinatura é uma tendência entre os serviços no Brasil e já é oferecida por marcas como Toyota, Stellantis, Ford e Renault.

Todo o portfólio está disponível desde o compacto Onix aos elétricos Blazer e Equinox EV. Todos os carros já são oferecidos com sistema OnStar.

Existem planos de 12, 24 ou 36 meses com franquia de 1.000 a 3.000 quilômetros rodados por mês. No serviço GM Fleet o cliente não tem preocupação com documentação, IPVA, seguro, e ainda traz manutenção programada, carro reserva e assistência 24 horas. A gestão de multas também é feita pela GM.

Chevrolet/Divulgação

Embora o serviço tenha gestão da própria marca as concessionárias fazem a entrega do veículo cujo local é escolhido pelo cliente. O Blazer EV custa no serviço GM Fleet R$ 13.299 mensais. Ja o Equinox sai por R$ 11.649 mensais.

