GM terá cinco lançamentos em 2025: quais são as apostas? Onix e Tracker híbridos além de um novo SUV são algumas das possíveis novidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/12/2024 - 17h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

@autorealidade/Reprodução @autorealidade/Reprodução

A General Motors irá completar 100 anos no Brasil em 2025 e terá um evento comemorativo em janeiro. Porém, ao mencionar os resultados de 2024, Fabio Rua, vice-Presidente de Relações Públicas da GM no Brasil, falou que a marca terá cinco novidades que serão lançadas no Brasil.

Mas quais devem ser esses veículos e lançamentos? O R7-Autos Carros faz suas apostas sendo que três delas são certezas ao longo do próximo ano. O Chevrolet Onix será renovado após cinco anos de lançamento e terá uma versão híbrida leve associada ao motor 1.0 turbo que terá injeção direta de combustível

@autorealidade/Reprodução @autorealidade/Reprodução

Chevrolet Onix Plus 2026 é outra certeza ao longo do próximo ano. Hoje o Onix Plus é o sedã mais vendido do mercado e terá as mesmas mudanças do Onix hatch. O Chevrolet Tracker 2026 Híbrido Flex será outro lançamento: o estilo deve seguir inspiração no Equinox com novo desenho e o sistema híbrido para o motor 1.0 e 1.2.

AutoSuper/Reprodução AutoSuper/Reprodução

A partir desse ponto eis nossas apostas a respeito destes lançamentos: Chevrolet Equinox 2025 PHEV. Ao lançar a versão a combustão por algum motivo a híbrida plugin ficou de fora mas já existe no México. Resta saber quando ela será lançada no Brasil pois em algum momento ela virá.

‌



Auto Realidade/Reprodução Auto Realidade/Reprodução

Novo SUV Compacto da Família Onix. Anunciado em 2024 o novo SUV compacto deve ao menos estrear em 2025 mas no fim do ano. A fábrica de Gravataí já começou a pré produção do novo modelo este ano e os ajustes se seguirão nos próximos meses até o lançamento da novidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.