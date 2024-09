GM vai investir R$ 5,5 bilhões em fábricas no estado de São Paulo Anúncio feito em São Caetano do Sul teve a presença do governador Tarcísio de Freitas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 11h52 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h14 ) ‌



Em um total de R$ 7 bilhões de investimentos previstos para o Brasil nos próximos quatro anos, a GM anunciou hoje em um evento na fábrica de São Caetano do Sul, a mais antiga do grupo, que as unidades paulistas receberão R$ 5,5 bilhões. A GM conta com estrutura fabril em São Caetano do Sul, no ABC paulista, onde são produzidos o Tracker e a Montana, e também em São José dos Campos, onde é feita a linha da picape S10.

O evento contou com a presença de executivos, como o presidente da General Motors, Santiago Chamorro, além de Rory Harve, vice-presidente executivo e presidente da GM Mercados Globais, e do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Empresa fez anúncio na unidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista Marcos Camargo Jr

O Brasil será o primeiro país onde a GM atua a produzir modelos híbridos flex (no país só a Toyota é fabricante desse tipo de motorização até o momento), mas a empresa não detalhou quais serão os novos veículos. A marca já havia dito que em Gravataí/RS que seria feito um novo SUV compacto sobre a base do Onix.

Empresa fez anúncio na unidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista Marcos Camargo Jr

A GM também confirmou o lançamento do Equinox EV, veículo importado e 100% elétrico, e possivelmente deve confirmar no final do ano a importação do Equinox PHEV, que já é fabricado no México.

Blazer EV, exposta no evento Marcos Camargo Jr

A GM não detalhou, mas há especulações de que a Montana e o Tracker sejam os próximos modelos híbridos da marca ou mesmo um SUV de porte médio usando a mesma base atual, mas com motor eletrificado.

Novo SUV compacto a caminho

Vista aérea da fábrica da GM em Gravataí GM Divulgação

Até agora, o único modelo novo a caminho é o SUV compacto que será produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul. De porte inferior ao do Tracker, o futuro modelo gaúcho terá o perfil do Fiat Pulse, Volkswagen Nivus e Renault Kardian, e deve ser o primeiro modelo híbrido leve dessa nova fase.

Empresa fez anúncio na unidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista Marcos Camargo Jr

O carro terá plataforma GEM, lançada no Brasil no final de 2019 com o Onix, que tem servido de base para todos os lançamentos seguintes como o Tracker e a picape Montana. Agora, a especulação a respeito do novo compacto é que a GM lance seu novo SUV entre o final de 2025 e começo de 2026, com produção local e também para outros países da região.