SUV da GM virá rivalizar com Nivus, Pulse e Kardian: veja o que já sabemos

‌



A+

A-

GM anuncia R$ 1,2 bilhão para fazer novo SUV compacto em Gravataí/RS

A General Motors anunciou nesta semana que irá produzir mais um modelo compacto na fábrica de Gravataí (RS). Embora já tenha o Tracker fabricado em São Caetano do Sul sobre a mesma plataforma (assim como a Montana), a GM quer ocupar um segmento crescente no mercado: o de hatches mais elevados que podem ser chamados de SUVs, um produto de boa aceitação no mercado sul-americano.

Basta olharmos para produtos como o Fiat Pulse (plataforma evoluída do Argo), o Volkswagen Nivus (plataforma do Polo) e o recém-lançado Renault Kardian, que usa uma plataforma compacta inédita. Esse novo produto quer aproveitar a capilaridade da rede de concessionários e a força da marca para emplacar mais um carro.

Mas qual será o perfil do novo SUV da Chevrolet? O novo modelo ficará posicionado entre o Onix e o Tracker. Enquanto o hatch tem 4 metros de comprimento e o SUV está na faixa de 4,30 metros, o novo produto ficará em uma faixa intermediária.

Carros são fruto de plataformas e motores disponíveis. Por isso, o novo SUV compacto deverá ter a plataforma GEM, bem como oferecer motor turbo de 1 litro e três cilindros.

Publicidade

No entanto, o futuro carro da GM tem toda a chance de receber novidades como injeção direta de combustível, painel digital, freio de estacionamento eletrônico e até mesmo sistema híbrido leve de 48V associado ao motor Ecotec.

Chevrolet Tracker 2025 já sente o peso da idade

O leitor deve reparar que vários desses SUVs compactos trazem itens inéditos para a marca, como o freio e câmbio de botão no Kardian, painel digital no Nivus e multimídia de alta resolução no Pulse. Esse deve ser o tom do novo produto da GM, de olho em consumidores mais jovens e conectados que ainda não aderem a modelos híbridos e elétricos por vários motivos, inclusive por orçamento limitado.

A estreia desse novo carro pode até ocorrer em 2025, mas é mais provável que ele chegue em 2026, ainda convivendo com o Onix e, claro, com o Tracker no futuro.