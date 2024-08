Gol, Palio e Uno são os “reis” dos carros usados: veja o ranking Volkswagen lidera ranking de usados em todo o país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 19/08/2024 - 14h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

News Motor_https://newsmotor.com.br/volkswagen-gol-continua-no-topo-vendas-de-carros-usados-crescem-em-abril/

O mercado de carros usados fica, em geral, em uma escala de cinco unidades comercializadas para cada veículo novo vendido em concessionária. Dados recentes da Fenabrave indicam que em julho de 2024 foram 1.087.537 unidades transacionadas (quando o documento do carro muda de propriedade).

News Motor_https://newsmotor.com.br/papo-de-psicologo-3-carros-que-sao-motivo-de-traumas-para-proprietarios/

Em julho foram 925.329 automóveis e 162.208 comerciais leves vendidos, um resultado 20% maior do que em comparação com julho de 2023 (905.342 veículos).

Fiat Uno foi o vice líder desse ranking com 3.310 ocorrências Fiat/Divulgação

No ranking geral do país, a Volkswagen tem a preferência entre as marcas de veículos usados com 19,3% de market share. Já a Chevrolet ficou com 18,59% e a Fiat com 18,52%, um empate técnico entre a vice líder.

Revista Financeira_https://colunafinanceira.com.br/inmetro-determina-os-5-carros-flex-mais-economicos-e-toyota-corolla-impressiona/

E o Volkswagen Gol tem a preferência do público. Com um total de cinco gerações ao longo de 42 anos de mercado o compacto teve 71.286 unidades comercializadas no país em julho. A Fiat veio em seguida com o Palio, que teve 39.890 unidades vendidas. O Uno ficou logo atrás, com 38.541 unidades. O Onix veio em quarto, com 33.500 unidades, e o HB20 da Hyundai ficou em quinto, com 26.489 unidades. O primeiro carro médio da lista é o Corolla com 25.765 unidades transacionadas e o Celta, outro nesta sequência, ficou com 23.962 unidades vendidas.

‌



Veja o ranking dos 10 primeiros carros mais vendidos no mercado de usados.

1º VW GOL - 71.286

‌



2º FIAT PALIO - 39.890

3º FIAT UNO - 38.541 4º

‌



CHEVROLET ONIX - 33.500

5º HYUNDAI HB20 - 26.489

6º TOYOTA COROLLA - 25.675

7º CHEVROLET CELTA - 23.962

8º VW FOX - 23.187

9º FORD KA - 22.440

10º FORD FIESTA - 18.895