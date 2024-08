Goodyear lança 5 novos pneus para as linhas Eagle, Wrangler e Work Series: veja as medidas Destaque foi o Eagle F1 Asymmetric 6, desenvolvido para veículos leves de maior performance Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2024 - 07h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 07h00 ) ‌



De olho em uma concorrência crescente no segmento de pneus a Goodyear expandiu seu portfólio com cinco lançamentos para as já conhecidas linhas Eagle, Wrangler e Work Series, cobrindo veículos leves, pesados e também modelos off-road. O evento de apresentação ocorreu em Americana, SP, e contou com testes práticos dos novos produtos.

Linha Eagle

O destaque foi o Eagle F1 Asymmetric 6, desenvolvido para veículos leves de maior performance. Segundo a fabricante o Asymmetric 6 tem melhor resistência ao rolamento, aderência em pistas secas e molhadas, estabilidade nas curvas e menor emissão de ruídos. A tecnologia Dry Contact Plus adapta a área de contato do pneu com o solo, melhorando a estabilidade e a precisão da direção, enquanto a Wet Braking Pro utiliza resina especial no composto da banda de rodagem para melhorar o desempenho em pistas molhadas.

As medidas disponíveis variam do aro 17 ao aro 22, atendendo a gama de veículos premium.

Confira as medidas disponiveis para o Eagle F1 Asymmetric 6:

Aro 17

225/55R17

Aro 18

225/40R18

235/40R18

235/45R18

245/35R18

265/35R18

Aro 19

225/35R19

235/40R19

235/55R19

245/35R19

245/45R19

255/40R19

255/50R19

275/40R19

Aro 20

235/50R20

255/50R20

265/45R20

Aro 21

235/45R21

255/40R21

265/40R21

275/40R21

285/45R21

Aro 22

285/40R22

Linha Wrangler

Para veículos utilitários e picapes, a Goodyear lançou dois novos pneus: o *Wrangler Duratrac RT* e o *Wrangler Boulder MT. O Duratrac RT, de uso misto, possui reforço nos ombros e maior profundidade de sulcos para resistência off-road, com a tecnologia *Tri-Shield para proteger contra cortes e perfurações. Já o Boulder MT é focado no fora de estrada, com a tecnologia 3-ply Duraply para maior durabilidade e Tractive-Groove para expulsão de lama e melhora de tração em terrenos difíceis.

Esses pneus estão disponíveis em aros de 15 a 22, com opções variadas para diferentes tamanhos de veículos off-road.

Aro 17

LT 245/65R17 111/108Q

LT 245/70R17 119/116Q

LT 265/65R17 120/117S

Aro 18

LT 265/60R18 119/116S

LT 295/65R18 127/124Q

Aro 20

LT 265/50R20 115/112Q

LT 275/60R20 123/120S

LT 33x12.50R20 119Q

LT 35x12.50R20 125Q

Aro 22

LT 37x12.50R22 127Q

Cooper Work Series

Para o segmento de caminhões e ônibus, a linha *Cooper Work Series* foi apresentada com os modelos RHA e RHD. Produzidos no Brasil, esses pneus foram projetados com foco em durabilidade e resistência. O RHA é indicado para eixos livres, com proteção lateral e reforço da carcaça com tecnologia Duralife. Já o RHD é destinado a eixos de tração e inclui a tecnologia Smart Traction, que melhora o desgaste uniforme dos blocos da banda de rodagem.

Ambos estão disponíveis na medida 295/80R22.5, atendendo às necessidades do setor de transporte pesado.

Aro 15

LT 33x12.50R15 108Q

LT 35x12.50R15 113Q

Aro 17

LT 35x12.50R17 121Q

LT 265/70R17 121Q

LT 285/70R17 121Q

Aro 20

LT 33x12.50R20 119Q

Aro 22

LT 35x12.50R22 121Q