Grand Cherokee 4Xe ganha novidades e preço reduzido Cor azul é única novidade é também há sistema Adventure Inteligence com serviços conectados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 14h00 )

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Tradicional na linha Jeep há 40 anos, o Cherokee oferecido no Brasil acaba de ganhar duas novidades. Agora o Grand Cherokee 4Xe com motor híbrido em versão única ganha os Adventure Intelligence By Jeep com 30 funcionalidades além da opção de cor azul Midnight Sky.

Além disso o SUV híbrido da Jeep fica mais em contas. Antes o Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in tem preço sugerido de R$ 569.990 e agora custa R$ 549.990.

Estilo tradicional e dimensões

Com estilo tradicional o Jeep Grand Cherokee sua motorização bem como o desenho. As características do SUV estão mantidas no logo das sete barras, o pára-choque pronunciado e as caixas de roda em formato trapézio. Os emblemas tem fundo azul e estão em sua carroceria de 4,91m de comprimento, entre-eixos de 2,96m, 2,14m de largura, 1,79m de altura, 21,4cm de altura em relação ao solo, 25,7° de ângulo de entrada e 26,6° de saída.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Motor híbrido com 380cv

O motor do Grand Cherokee 4xE combina o 2.0 turbo Hurricane 4 de 270cv e 40kgfm de torque combinado com dois motores elétricos que somam 380cv e 67kgfm de torque e transmissão automática de oito velocidades. Com tração 4x4 Quadra Trac II, ele traz consigo a evolução do controle de suspensão da Jeep com função permanente, reduzido, seletor de terrenos, câmera trailcam de obstáculos entre outras funções. O consumo é de 19,3km/h tanto na cidade quanto na estrada.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Os motores elétricos são alimentados por baterias de íons de lítio de 400 Volts e 17,3kwh pode ser completamente carregada em 2,5h em tomada 220V com o carregador Jeep nível 2 (com potência de 7,4 kW, em corrente alternada, AC) ou pouco mais de 1h30 em wallbox de 11kwh. A autonomia elétrica é de 29km

Interior tradicional e amplo espaço

Por dentro, o Grand Cherokee 4Xe traz todo o revestimento em couro com bancos de ajuste elétrico, há solar panorâmico e quatro telas somando mais de 50 polegadas. O cluster de 10” digital, a multimídia UconnectTM 5, o head up display e a tela auxiliar diante do passageiro para controle do entretenimento e alguns itens a bordo são seus diferenciais. Além disso o Grand Cherokee 4Xe tem 9 alto-falantes que somam 506 watts com sistema de redutor de ruídos exclusivo e assinatura Alpine, além de oito portas USB e USB-C.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

Itens de segurança do Grand Cherokee 4Xe

O Grand Cherokee 4Xe oferece um pacote de 8 airbags, além de sistema ADAS nível 2 de condução semiautônoma que inclui Frenagem autônoma de emergência (pedestres, ciclistas e veículos), Monitoramento de mudança de faixa ativo (com centralização de faixa), Piloto automático adaptativo com Stop & Go, Monitoramento de pontos cegos, Assistência de colisão em interseções e Câmeras com visão 360 graus além da Câmera off road, controle de subida e descida.

JEEP GRAND CHEROKEE híbrido faz mesmo 18km/l? Tem 380cv e tração 4x4 mas vale dois JEEP COMPASS? VEJA O VÍDEO!





