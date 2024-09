Grupo Geely lança compacto elétrico para rivalizar com BYD Dolphin Geome tem perfil lúdico e sete cores inspiradas em “sabores de sorvete” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 13h00 ) ‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O sucesso do BYD Dolphin tem feito várias marcas chinesas buscarem o amplo mercado dos carros compactos e elétricos. O grupo Geely acaba de apresentar um concorrente para o modelo da BYD com nome diferente: Geome. O nome deriva da palavra Geometry, e demonstra a intenção da Geely em oferecer carros de baixo custo e preço mais acessível além das marcas Zeekr, Link&Co e Lotus.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O Geome tem perfil lúdico e sete cores inspiradas em “sabores de sorvete” como verde, roxo, azul, branco e prata “mousse”.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O compacto mede 4,13m de comprimento, 1,80m de largura, 1,57m de altura e 2,65m de entre eixos. É apenas 1cm mais longo e 3,5cm mais largo que o BYD Dolphin para efeito de comparação.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O porta malas tem 375 litros e há nada menos que 35 porta objetos e um porta-malas dianteiro (frunk) com 70 litros adicionais.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

O sistema operacional, multimídia e toda a solução de interação com o usuário usa o sistema Meizu, marca popular na China. O interior pode ter opção cinza, branca e verde no revestimento dos bancos e painel.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

As versões de entrada do Geely Geome tem motor de 78cv e alcança máxima de 125cv mas há versões com motor mais forte de 114cv que é mais rápido (135km/h) e a autonomia varia entre 310 e 410km considerando o ciclo chines. O preço do Geome parte dos US$ 11 mil dólares, cerca de R$ 56 mil em conversão direta.