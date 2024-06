GWM abre pré venda do novo Haval H6 PHEV19 híbrido

Alto contraste

A+

A-

GWM confirma nova versão do Haval H6: PHEV19 (GWM/Reprodução)

Depois de oficializar uma nova versão para o Haval H6 PHEV19 a GWM abre o período de pré venda do SUv híbrido por R$ 229,9 mil. A reserva está disponível a partir das 16h de hoje (05/06) no site da marca, pelo app My GWM ou pelas 70 concessionárias da marca.



Para formalizar a reserva o cliente deve pagar um depósito de R$ 9 mil e há opção de taxa zero no financiamento com entrada de 60% e 24 parcelas, além de wallbox grátis de 7 kW da marca GWM e mais o carregador portátil de série, que pode ser ligado nas tomadas comuns de 110 ou 220 volts.

GWM confirma nova versão do Haval H6: PHEV19 (GWM/Reprodução)



Os clientes do Haval H6 PHEV19 terão como benefício a recompra garantida, pacote Tomorrow Assistance por dois anos, tag de pedágio GWM da Veloe com isenção de mensalidade por 12 meses e pacote de conectividade com 3 GB por mês por dois anos. Os primeiros compradores também terão direito à proteção total da bateria do sistema híbrido por 2 anos, adicional à garantia de fábrica de 8 anos para a bateria (ou 200.000 km) e garantia de 5 anos para o veículo, sem limite de quilometragem.



Haval H6 PHEV19: motorização



O GWM Haval H6 PHEV19 vem equipado com motor 1.5 litro turbo combinado com outro elétrico de 326 cv e 54kgfm de torque. O modelo faz de zero a 100 km/h em apenas 7,6 segundos. Já a bateria é de 19 kWh, o que no modo elétrico permite rodar até 120 km sem acionar o motor a combustão.



Itens de série Haval H6 PHEV19

A GWM equipa o Haval H6 PHEV19 com condução semi autônoma nível 2+, que traz piloto automático adaptativo ACC com Stop & Go, frenagem automática de emergência, inclusive, para pedestres, bicicletas e motos, frenagem automática de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pontos cegos, centralização de permanência de faixa, alerta de perigo de abertura de portas, reconhecimento de placas de trânsito, Auto Reverse Assistance e Parking Assist para vagas paralelas e em 45° e 90° com controle automático de direção, freio e acelerador, e câmera 360°.



Também vem equipado com controle remoto do veículo pelo celular, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, comandos por voz em português, teto solar panorâmico elétrico, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, seis airbags e porta-malas com abertura elétrica por sensor de presença.



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.