GWM anuncia Tank 300 e Wey 07 no Brasil: fábrica começa em 2025 Dois novos SUvs híbridos devem ser lançados ainda neste ano Autos Carros|Marcos Camargo Jr 08/08/2024 - 11h12 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h12 )



GWM anuncia Tank 300 e Wey 07 no Brasil: fábrica começa em 2025

A GWM também usou o Festival Interlagos para mostrar o Tank 300 e também o Wey 07, SUVs híbridos que serão lançados em breve no país e defender a exclusão das montadoras de veículos no chamado ‘imposto do pecado’ proposto pela nova reforma da previdência.

“A GWM bateu o recorde mensal de vendas com 3.184 unidades, um número impressionante para uma marca que acaba de completar 1 ano de mercado e o Haval H6 conquistando a liderança em três segmentos”, disse Diego Fernandes, COO da GWM

Tank 300

O Tank 300 foi mostrado no festival mas a GWM ainda não revelou quais preços e versões serão revelados por aqui. Na China o Tank 300 tem o motor 2.0 turbo a gasolina com 227cv e 39kgfm combinado com motor elétrico e câmbio automático de nove velocidades, sempre com tração 4x4. A potência final deve é de 408cv e 70kgfm de torque com níveis de potencia ajustável e 0-100 de 6,8s.

GWM anuncia Tank 300 e Wey 07 no Brasil: fábrica começa em 2025

Com ângulo de entrada de 32° e 33° de saída, tem vão livre de 22cm, 2 bloqueios de diferencial e modos de condução off road com ajuste para areia, lama e rocha.

Wey 07 estreia em 2025

Já o GWM Wey 07 é um SUV de grande porte com motor híbrido de 517cv marcando a estreia de mais uma submarca por aqui. A primeira aposta da Wey será o SUV grande chamado Blue Mountain mas que não deve repetir esse nome aqui uma vez que irá se chamar apenas “Wey” e será lançado apenas no segundo semestre de 2025.

Trata-se de um crossover híbrido na faixa dos 5m de comprimento e 3m de entre eixos com acabamento interno que mescla couro, madeira e aço escovado.

GWM anuncia Tank 300 e Wey 07 no Brasil: fábrica começa em 2025

A linha Ora ganha uma versão limitada de 200 unidades com o nome Approve com itens exclusivos além de emblemas, rodas, acabamento do painel e outros detalhes. O Ora 03 Approve custará R$ 189 mil.

A GWM já tem 72 lojas e quer chegar ao final do ano com 100 unidades cobrindo todas as regiões do país. A motorização na China combina o 1.5 turbo a gasolina com 516cv e 93kgfm de torque com dois motores elétricos alimentados por baterias de 44kwh. A autonomia poderá chegar a 1.200km segundo o ciclo CLTC chinês.

Na estratégia da GWM, a linha Ora fica no segmento de compactos, a Haval com a linha de SUvs urbanos, a Tank com crossovers de proposta off road e a linha de modelos de luxo fica com a recém apresentada Wey.

“Imposto do pecado: não somos pecadores”

Ricardo Bastos, diretor de assuntos internacionais da GWM, defendeu a exclusão das montadoras de veículos no imposto do pecado.

Em uma apresentação, o executivo lembrou do encontro recente do vice-presidente e Ministro da Industria e Comércio, Jack Wey , Chairman da GWM mas lembrou que os carros mais eficientes devem ficar fora da adição de novos impostos como propõe a reforma tributária. “A fábrica nós já compramos e agora estamos aguardando a habilitação do Mover para começarmos a instalar os equipamentos”, disse Ricardo Bastos.

GWM anuncia Tank 300 e Wey 07 no Brasil: fábrica começa em 2025

A GWM também anunciou a entrada no segmento de veículos a hidrogênio com três caminhões usando essa tecnologia. No entanto o executivo lembrou que “o brasileiro quer chegar no posto de gasolina da esquina e abastecer com hidrogênio e isso não vai acontecer”, comentando as dificuldades de implantação de uma rede de hidrogênio que depende de altos investimentos, sendo viável apenas entre os modelos comerciais.