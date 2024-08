GWM confirma produção do Haval no Brasil até dezembro Haval H6 é o SUV híbrido mais vendido do país e marca acelera planos para produção nacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2024 - 20h58 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

GWM/Divulgação GWM/Divulgação

A Great Wall Motors vem mantendo seu patamar de vendas acima das 3.000 unidades por mês no mercado nacional. E hoje a marca confirmou a habilitação no Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do governo federal. Com isso a marca irá iniciar a transferência de maquinário para poder produzir o Haval H6 no país até o final deste ano.

GWM/Divulgação GWM/Divulgação

Após a mudança de planos a GWM deverá acelerar o desenvolvimento local de fornecedores. Há algum tempo a marca divulgou que tinha mais de 100 fornecedores locais para peças.

GWM/Divulgação GWM/Divulgação

“Com a homologação será possível transferir gradualmente todos os processos produtivos, atualmente realizados na China, para nossa fábrica em Iracemápolis, no interior de São Paulo”, comemora Marcio Alfonso, diretor de Engenharia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da GWM Brasil.

Linha Poer de picapes estão nos planos da GWM junto com a linha de crossovers Tank GWM/Divulgação

Inicialmente os planos eram de construir no Brasil a partir da fábrica de Iracemapolis, no interior paulista, começando pela picape híbrida Poer. Ela parece longe dos planos agora e a boa aceitação do Haval H6 levaram a GWM a modificar sua estratégia.

CONSUMO REAL HAVAL H6 HEV de 243cv com motor híbrido: custa o preço do COMPASS e COROLLA CROSS 2024. VEJA O VÍDEO!