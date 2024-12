GWM confirma TANK 300 no Brasil que será híbrido plugin Modelo deve ter potência combinada de até 408 cv e 76,5 kgfm Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/12/2024 - 11h00 (Atualizado em 01/12/2024 - 11h00 ) twitter

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

A GWM confirmou nos últimos dias a estreia do TANK 300, SUV híbrido que foi mostrado ainda no Festival Interlagos em São Paulo e agora segue rodando “disfarçado” pelo país enquanto novas informações surgem no mercado.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

A novidade tem na China o motor 300 Hi4T que combina motor 2.0 turbo a gasolina de 245 cv e 38,7 kgfm de torque combinado com dois motores elétricos (um em cada eixo). A potência combinada chega a 408 cv e 76,5 kgfm. Oficialmente a GWM não confirma a estreia do TANK 300 mas os próprios concessionários já receberam informações de que a pré venda do modelo começa em janeiro de 2025.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

A marca vem estabelecendo relações mais próximas com o mercado à medida em que se aproxima a inauguração da fábrica em Iracemapolis/SP.

GMW/Reprodução GMW/Reprodução

Nesta semana diretores da GWM foram recebidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também pelo vice-presidente e ministro do MDCI (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Geraldo Alckmin. Compareceram ao encontro o presidente da GWM International, Parker Shi, Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais, e Way Chien, diretor de Finanças. “Estamos confiantes de que nosso portfólio de veículos inovadores ajudará a fortalecer a indústria automotiva brasileira e promoverá o crescimento econômico sustentável”, disse Parker Shi após o encontro.

