GWM está planejando um novo SUV híbrido maior que o Haval H6 Novidade pode ter até 278cv com motor híbrido com auxílio de dois propulsores elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MIIT/Reprodução MIIT/Reprodução

A Great Wall Motors está desenvolvendo um novo SUV para posicionar acima do Haval H6. Imagens de registro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) mostram mais sobre o futuro Haval H7 que também terá motor híbrido e agora as informações técnicas dão mais detalhes sobre a novidade

MIIT/Reprodução MIIT/Reprodução

O Haval H7 será maior que o H7. Segundo as imagens e informações de registro ele terá 4780 mm de comprimento, 1895 mm de largura e 1725 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2810 mm. O peso em ordem de marcha é de 2075 kg e o carro vem com rodas de 19 polegadas. Embora tenha o número “7” lê será um SUV de cinco lugares.

A potência do H7 vem de um motor registado como GW4B15H, um 1.5 aspirado que fornece até 85 kW (116cv) de potência. Não foram mencionados detalhes sobre o motor elétrico no documento de registro. Porem, o mesmo registro afirma que o conjunto de baterias serão de fosfato de ferro-lítio, fornecidas pela subsidiária da Great Wall, SVolt. A Great Wall se refere ao seu sistema híbrido plug-in como Hi4, conforme pode ser visto no emblema na traseira do carro.

‌



MIIT/Reprodução MIIT/Reprodução

É provável que o Haval H7 seja lançado no final deste ano ou no início do próximo. Parece que o Haval H7 é, ou o novo nome do facelift do Haval “Xiaolong Max” pode trazer um conjunto elétrico já conhecido na China. Se for esse o caso, então o veículo terá dois motores elétricos: um motor de 150 kW (203cv) com 35kgfm de torque no eixo traseiro e um motor de 70 kW (95cv) com 10kgfm Nm de torque no eixo dianteiro. A potência combinada do sistema é de 278cv e 59kgfm de torque.

CONSUMO REAL HAVAL H6 HEV de 243cv com motor híbrido: custa o preço do COMPASS e COROLLA CROSS 2024. VEJA O VÍDEO!





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.