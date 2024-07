GWM lanca serviço de assinatura para o Haval H6: veja os preços

Alto contraste

A GWM Brasil apresentou hoje seu novo serviço de aluguel de automóveis, o Assinatura GWM. Com planos de até 48 meses o serviço será operado por locadoras de veículos com jornada digital no site da GWM. O serviço Assinatura GWM é feito em parceria com a Localiza, Unidas, Movida e LM e inclui em um primeiro momento os carros da linha Haval H6 com mensalidades a partir de R$ 4.389 para o modelo HEV (híbrido puro).

O cliente tem a opção de escolher entre planos de 12, 24, 36 ou 48 meses, com quilometragem mensal de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 ou 3.000 km e o cliente poderá fazer a escolha da operadora que seja mais conveniente para sua região ou com a qual já tenha uma relação de confiança. A previsão é que, dentro de 60 dias, o Assinaturas GWM também esteja disponível para a linha Ora.

“Esse é o primeiro passo para quem vai entrar no mundo da eletrificação. Ou seja: quem ainda não decidiu comprar um veículo híbrido ou elétrico vai encontrar na Assinatura GWM um modo seguro e confiável para conhecer e vivenciar a experiência do dia a dia com esses produtos”, afirma Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil. O executivo esclarece que outro benefício é o fato de que, ao adquirir a assinatura, o cliente fica isento de seguro, manutenção ou impostos, pois tudo isso já está incluído no valor pago mensalmente na prestação.

Wallbox incluído

E ao escolher a contratação de modelo plug-in, o cliente receberá um carregador wallbox da marca GWM de 7 kW, que teria um valor superior às parcelas mensais do plano. Ao final do plano, mesmo que decida não ficar com o carro, o consumidor não precisará fazer a devolução do wallbox.

Os clientes do sistema de assinatura também terão suporte do “Tomorrow Assistance” por dois anos, tag de pedágio GWM da Veloe com isenção de mensalidade por 12 meses, pacote de conectividade com 3 GB por mês por dois anos e, por fim, a Proteção Total da bateria do sistema híbrido por dois anos, além da garantia de fábrica de oito anos para a bateria (ou 200.000 km) e garantia de cinco anos para o veículo, sem limite de quilometragem.

SUVS híbridos

A chegada do sistema por assinatura completa a gama de opções para os clientes. O GWM Haval H6 foi líder de vendas do segmento de híbridos e no ranking geral de eletrificados, que reúne os modelos híbridos e elétricos, no mês de junho com 2.153 unidades, um crescimento de 49,7% em relação a maio. O modelo ficou à frente dos concorrentes BYD Song (1.910 unidades), BYD Dolphin (1.513), BYD Dolphin Mini (1.316), Toyota Corolla Cross (1.130), Caoa Chery Tiggo 5X (474) e Toyota Corolla sedã (309) informa a GWM.





